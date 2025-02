Le défenseur du Real Madrid David Alaba souffre d'une blessure aux ischio-jambiers qui devrait le priver de plusieurs semaines de compétition, a annoncé le club. Le Real se retrouve ainsi sans défenseur central de métier pour ses prochaines échéances.

Communiqué médical d'Alaba. — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) February 4, 2025

Keystone-SDA ATS

«Suite aux examens effectués sur notre joueur David Alaba par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure à l'adducteur de la jambe gauche», écrit le club madrilène dans un communiqué, sans préciser la durée de l'absence du défenseur autrichien âgé de 32 ans.

Selon la presse espagnole, l'ex-joueur du Bayern Munich, qui venait de faire son retour sur les terrains après un an d'absence pour une blessure au genou, devrait être indisponible entre deux et trois semaines.

Déjà privé de Dani Carvajal et Eder Militao jusqu'à la fin de la saison, et de son pilier défensif Antonio Rudiger pour plusieurs semaines, le Real n'a plus que le jeune Raul Asencio et le milieu français Aurélien Tchouaméni comme options en défense centrale à l'approche d'échéances décisives.