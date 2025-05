L’heure des comptes pour le Real Madrid, géant à la dérive

Le talent seul ne suffit pas : le Real Madrid, battu une quatrième fois cette saison par son rival le FC Barcelone dimanche (4-3), se voyait régner sur l'Europe avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Le géant espagnol se dirige au final vers une saison sans titre majeur, pas à la hauteur de ses ambitions.

Barcelona – Real Madrid 4-3 LALIGA // 35ème journée // Saison 24/25 11.05.2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Mbappé seule satisfaction

Au lendemain de ce revers qui permet au Barça de s'envoler vers le titre de champion d'Espagne, Mbappé, auteur d'un triplé historique qui restera finalement anecdotique, est le seul rescapé du nouveau naufrage collectif madrilène.

Venu à Madrid en quête de gloire et de trophées, l'attaquant français est rentré dimanche dans l'histoire comme le joueur ayant inscrit le plus de buts pour sa première saison au Real, avec 39 réalisations toutes compétitions confondues.

Mais il devra se contenter d'une Supercoupe d'Europe, d'une Coupe intercontinentale et d'un probable titre de «Pichichi», meilleur buteur de Liga (avec 27 unités à trois journées du terme de la saison, il devance désormais de deux longueurs Robert Lewandowski, le buteur polonais du Barça).

Le bilan est loin de ses rêves de Ligue des champions et de Ballon d'Or, et du potentiel sextuplé, voire septuplé - avec le nouveau Mondial des clubs encore à disputer - avec une 16e Ligue des champions, objectifs affichés l'été dernier lors de l'arrivée de l'ex-star du PSG, qualifié sans lui pour la finale de C1.

Pointé du doigt par certains supporters après l'élimination en quarts de finale de la Ligue des champions comme le symbole de l'échec collectif merengue, le capitaine de l'équipe de France est aujourd'hui salué unanimement par la presse espagnole comme le seul joueur de la Maison Blanche ayant été à son niveau cette saison, avec son gardien Thibaut Courtois.

Equation impossible à résoudre

L'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a eu beau assurer que l'arrivée du Bondynois n'avait pas chamboulé l'équilibre du vestiaire, elle a, de fait, créé une équation difficile à résoudre, même pour un coach aussi expérimenté: comment continuer à gagner en faisant briller ensemble ses quatre stars offensives, Mbappé, Vinicius Jr, Bellingham et Rodrygo ?

Avec les blessures de Dani Carvajal et Eder Militao et le départ à la retraite non compensé du métronome allemand Toni Kroos, le technicien italien n'a jamais trouvé la formule et s'est reposé quasi uniquement sur le talent individuel des ses attaquants.

Son approche minimaliste, basée sur une liberté totale accordée à ses joueurs, a montré ses limites contre le Barça, quatre fois, Liverpool, Arsenal, ou encore Bilbao et le Betis Séville en Liga. Résultat, le géant espagnol a déjà subi 14 défaites toutes compétitions confondues, soit... 12 de plus que la saison dernière.

Xabi Alonso pour un nouveau cycle ?

Un bilan chaotique, pas à la hauteur des standards du Roi d'Europe, qui devrait coûter son poste à Ancelotti, pressenti comme futur sélectionneur du Brésil pour un ultime défi à 65 ans.

Selon les dernières informations des médias espagnols, l'officialisation de cette fin de cycle n'est plus qu'une question d'heures, et l'arrivée de son remplaçant, le Basque Xabi Alonso, qui a confirmé vendredi son départ du Bayer Leverkusen, une question de jours.

Le club madrilène, qui souhaite offrir une sortie à la hauteur du palmarès de son coach italien, le plus titré de l'histoire du Real avec 15 trophées, dont trois C1, aurait entamé, en coulisses, les préparations d'un été mouvementé.

Xabi Alonso, annoncé comme successeur de son ancien entraîneur, devrait, selon le quotidien sportif Marca, prendre les rênes de l'équipe dès le 1er juin, en vue du Mondial des clubs (14 juin - 13 juillet).

L'ex-milieu de terrain du Real et du Bayern Munich pourrait compter sur trois renforts de poids, avec les arrivées du latéral anglais Trent Alexander-Arnold (en provenance de Liverpool) et de deux autres joueurs, un latéral gauche et un défenseur central, pour entamer sa révolution tactique.

Offensivement, c'est le Brésilien Rodrygo, transparent en deuxième partie de saison malgré la confiance d'Ancelotti, qui est annoncé sur le départ. Son compère Vinicius Junior, tout aussi décevant, devrait lui prolonger son contrat jusqu'en 2030.

Mais il devra (ré)apprendre à partager l'affiche avec Mbappé, comme il avait su le faire avec Karim Benzema, pour ramener le Real, où il se doit d'être : au sommet.