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LaLiga Libre de tout contrat, Konaté rebondit au Real Madrid

ATS

8.6.2026 - 18:06

Libre depuis l'annonce de son départ de Liverpool il y a un peu plus d'une semaine, le défenseur français Ibrahima Konaté s'est engagé au Real Madrid. Et ce jusqu'en 2030.

Le Real Madrid renforce sa défense avec Konaté (archives).
Le Real Madrid renforce sa défense avec Konaté (archives).
IMAGO/Sports Press Photo
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Keystone-SDA, Agence France-Presse

08.06.2026, 18:06

Le président du Real Madrid Florentino Pérez, réélu dans la nuit de dimanche à lundi à la tête du club, avait affirmé le 3 juin que l'international français serait sa première recrue en cas de réélection, avec la promesse de la venue de l'entraîneur José Mourinho.

Konaté va ainsi rejoindre plusieurs internationaux français, dont le capitaine des Bleus Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga (non convoqué pour le Mondial).

Il s'agit du 4e club de la carrière du défenseur de 27 ans, après un passage à Sochaux, Leipzig et à Liverpool.

Arrivé à Liverpool en 2021 en provenance du RB Leipzig, Ibrahima Konaté a disputé 183 matches avec les Reds, remportant sous les ordres de Jürgen Klopp la Coupe d'Angleterre dès la première année ainsi que la Coupe de la Ligue, mais échouant en finale de Ligue des champions contre le Real Madrid.

Konaté, qui compte 28 sélections en équipe de France, a été retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet) en Amérique du Nord et postule pour une place de titulaire en charnière centrale.

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