LaLiga Ruben Vargas, Djibril Sow et Séville font plier le Barça

ATS

5.10.2025 - 18:30

Le FC Barcelone a manqué l'occasion de reprendre la tête de la Liga lors de la 8e journée. Les Catalans ont perdu 4-1 sur la pelouse du FC Séville, pour qui Ruben Vargas a donné un assist.

Sevilla - Barcelona 4-1

Sevilla - Barcelona 4-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Keystone-SDA

05.10.2025, 18:30

05.10.2025, 23:09

L'international suisse, remplacé à la 73e, a servi Romero pour le 2-0 à la 36e. Séville, avec Djibril Sow jusqu'à la 61e, avait ouvert le score par Sanchez sur penalty (13e). Les visiteurs ont réduit l'écart avant la pause par Rashford (45e). Lewandowski a ensuite manqué un penalty (76e) avant les réussites de Carmona (90e) et Adams (96e).

LaLiga. Le Real Madrid relève la tête, des inquiétudes pour Kylian Mbappé

LaLigaLe Real Madrid relève la tête, des inquiétudes pour Kylian Mbappé

Le Barça, battu pour la première fois cette saison en championnat, accuse donc deux points de retard au classement sur son éternel rival Real Madrid.

L’Atlético accroché

Réduit à dix à partir de la fin de la première mi-temps, l'Atlético de Madrid a lui été accroché dimanche soir par le Celta Vigo (1-1) et a manqué l'occasion de s'emparer de la quatrième place.

L'Atlético (5e, 13 points), qui pensait s'être relancé dans la course au titre avec sa «manita» infligée au Real (5-2), cède encore des points précieux à l'extérieur et se retrouve à huit longueurs de son rival madrilène (1er, 21 points) et six du FC Barcelone (2e, 19 points).

Les Colchoneros, en infériorité numérique dès la 40e minute après l'exclusion du défenseur français Clément Lenglet, n'ont pas su conserver leur avantage acquis très tôt dans la rencontre grâce à un but contre son camp du Suédois Carl Starfelt (7e, 1-0) et ont été repris en deuxième période par l'éternel Iasgo Aspas, 38 ans (68e, 1-1).

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

