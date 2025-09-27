Le Real Madrid a concédé son premier revers de la saison en Liga. Les hommes de Xabi Alonso, qui avaient gagné leurs six premiers matches, ont été battus 5-2 sur la pelouse de l'Atlético Madrid.

Atlético - Real Madrid 5-2 LALIGA | 7ème journée | Saison 25/26 27.09.2025

Keystone-SDA ATS

Ce derby a été très animé. Les Colchoneros ont frappé les premiers par Le Normand (14e), avant que les visiteurs ne renversent la vapeut grâce à Mbappé (25e) et Güler (36e). L'Atlético est revenu grâce à Sorloth (45e) avant de faire la différence en seconde période. Le champion du monde argentin Julian Alvarez a signé un doublé (51e/pen, 64e) et Griezmann a salé l'addition à la 93e.

L'Atlético a ainsi enchaîné un sixième match consécutif en championnat sans défaite contre son rival historique (2 succès, 4 nuls).