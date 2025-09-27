  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Premier revers de la saison pour le Real Madrid

ATS

27.9.2025 - 18:24

Le Real Madrid a concédé son premier revers de la saison en Liga. Les hommes de Xabi Alonso, qui avaient gagné leurs six premiers matches, ont été battus 5-2 sur la pelouse de l'Atlético Madrid.

Atlético - Real Madrid 5-2

Atlético - Real Madrid 5-2

LALIGA | 7ème journée | Saison 25/26

27.09.2025

Keystone-SDA

27.09.2025, 18:24

27.09.2025, 18:39

Ce derby a été très animé. Les Colchoneros ont frappé les premiers par Le Normand (14e), avant que les visiteurs ne renversent la vapeut grâce à Mbappé (25e) et Güler (36e). L'Atlético est revenu grâce à Sorloth (45e) avant de faire la différence en seconde période. Le champion du monde argentin Julian Alvarez a signé un doublé (51e/pen, 64e) et Griezmann a salé l'addition à la 93e.

L'Atlético a ainsi enchaîné un sixième match consécutif en championnat sans défaite contre son rival historique (2 succès, 4 nuls).

Les plus lus

Après le verdict Sarkozy, les menaces contre les magistrats inquiètent la justice
Accident fatal : le monde de la gymnastique en deuil
Neiges précoces : de nombreux cols alpins fermés
Un festival : Servette déroule face à Winterthour !
Les troupeaux sont redescendus à Planfayon
La Russie accuse Israël de vouloir «faire exploser» le Moyen-Orient