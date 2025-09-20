  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Ruben Vargas porte Séville avec une réussite somptueuse

ATS

20.9.2025 - 21:03

Ruben Vargas a marqué samedi son premier but de la saison à l'occasion de la 5e journée du championnat espagnol. L'attaquant lucernois a participé à la victoire 2-1 de Séville sur la pelouse d'Alavés.

Le but de grande classe de Ruben Vargas avec Séville

Le but de grande classe de Ruben Vargas avec Séville

Ruben Vargas a marqué samedi son premier but de la saison à l'occasion de la 5e journée du championnat espagnol. L'attaquant lucernois a participé, de fort belle manière, à la victoire 2-1 de Séville sur la pelouse d'Alavés.

20.09.2025

Keystone-SDA

20.09.2025, 21:03

20.09.2025, 21:37

Placé en soutien de l'avant-centre espagnol Isaac Romero, Vargas a ouvert le score à la 10e minute sur une action de grande classe. L'international suisse (54 sélections, 10 buts) a navigué entre trois joueurs du Deportivo Alavés avant d'envoyer une frappe du pied gauche dans la lucarne.

Le club basque a ensuite égalisé sur penalty (17e), mais les Sévillans ont arraché la victoire en deuxième période. Le Chilien Alexis Sanchez, débarqué en fin de mercato de l'Udinese, a marqué le but décisif à la 67e, avant que Vargas ne cède sa place huit minutes plus tard.

L'ailier de 27 ans a ainsi été décisif pour un cinquième match consécutif. Il avait délivré cinq assists lors de ses quatre précédentes sorties, dont deux avec l'équipe de Suisse à Bâle contre le Kosovo et la Slovénie.

LaLiga. Un bijou et Kylian Mbappé font le bonheur du Real Madrid

LaLigaUn bijou et Kylian Mbappé font le bonheur du Real Madrid

Les plus lus

Lausanne chute, Ajoie gagne enfin : soirée riche en surprises
Bis repetita à Yverdon ! Servette trébuche à nouveau au 2e tour
«Les grandes fortunes» doivent être «mises à contribution» pour le budget 2026
YB mis à la porte dès les 16es de finale ! Sion passe sans brio
La Russie relance l'Intervision, sa version de l'Eurovision