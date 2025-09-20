Ruben Vargas a marqué samedi son premier but de la saison à l'occasion de la 5e journée du championnat espagnol. L'attaquant lucernois a participé à la victoire 2-1 de Séville sur la pelouse d'Alavés.

Keystone-SDA ATS

Placé en soutien de l'avant-centre espagnol Isaac Romero, Vargas a ouvert le score à la 10e minute sur une action de grande classe. L'international suisse (54 sélections, 10 buts) a navigué entre trois joueurs du Deportivo Alavés avant d'envoyer une frappe du pied gauche dans la lucarne.

Le club basque a ensuite égalisé sur penalty (17e), mais les Sévillans ont arraché la victoire en deuxième période. Le Chilien Alexis Sanchez, débarqué en fin de mercato de l'Udinese, a marqué le but décisif à la 67e, avant que Vargas ne cède sa place huit minutes plus tard.

L'ailier de 27 ans a ainsi été décisif pour un cinquième match consécutif. Il avait délivré cinq assists lors de ses quatre précédentes sorties, dont deux avec l'équipe de Suisse à Bâle contre le Kosovo et la Slovénie.