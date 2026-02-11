  1. Clients Privés
Football L’UEFA et le Real Madrid enterre la hache de guerre

ATS

11.2.2026 - 16:08

En litige au sujet de la Superligue, projet contesté de compétition concurrente de la Ligue des champions, le Real Madrid et l'UEFA ont annoncé conjointement avoir trouvé un accord. Ils affirment que c'est «pour le bien du football européen».

Florentino Pérez était le dernier défenseur, et le promoteur de la Superligue.
Florentino Pérez était le dernier défenseur, et le promoteur de la Superligue.
ats

Keystone-SDA

11.02.2026, 16:08

Le géant espagnol, dont le président Florentino Pérez était le dernier défenseur, et le promoteur de la Superligue, A22 Sports Management, menaçaient de réclamer en justice plus de 4 milliards de dollars de dommages et intérêts à l'UEFA. Ils accusaient l'instance dirigeante du football européen d'avoir torpillé le projet en 2021.

«L'UEFA, l'European Football Clubs (EFC) et le Real Madrid CF ont trouvé un accord pour le bien du football européen», ont écrit le Real et l'UEFA dans leurs communiqués respectifs. «Cet accord de principe servira également à résoudre leurs différends juridiques liés à la Super Ligue européenne, une fois que ces principes auront été exécutés et mis en oeuvre», précisent-ils.

Cette annonce, qui intervient quelques jours après le retrait du FC Barcelone, pourrait mettre un terme définitif au projet de Super Ligue européenne. Celui-ci avait été lancé initialement par 12 grands clubs européens en 2021, mais il avait été contraint de faire évoluer sa proposition sous le poids de l'immense pression des supporters et des institutions.

