Sous pression après deux défaites consécutives en Liga, l'entraîneur du Real Madrid Alvaro Arbeloa a estimé jeudi que c'était le moment pour lui comme pour ses joueurs de montrer qu'ils étaient «dignes de porter ce maillot».

Le Real Madrid est sous pression après deux défaites consécutives en Liga. IMAGO/ZUMA Press

«Nous devons grandir dans l'adversité, en tant que personne et en tant que professionnels. (...) Quand tout va bien, c'est très facile d'être un grand joueur. C'est maintenant qu'il faut nous juger. C'est maintenant qu'il faut voir si nous sommes dignes de porter ce maillot et cet écusson», a-t-il lancé en conférence de presse.

Interrogé au sujet des nombreuses absences, entre blessés (Mbappé, Bellingham, Rodrygo, Militao) et suspendus (Mastantuono, Huijsen, Carreras) pour le déplacement à Vigo vendredi, Arbeloa a répété qu'il ne pouvait pas «chercher des excuses» aux mauvais résultats de son équipe, battue dernièrement par Osasuna (2-1) et Getafe (1-0).

Le technicien espagnol, qui a remplacé Xabi Alonso en janvier, a assuré que son équipe allait «se battre jusqu'au bout» tant que le titre n'était pas mathématiquement hors d'atteinte. «Il nous reste 36 points à prendre. Nous sommes à quatre points du Barça, pas 18. Je comprends qu'après les deux dernières défaites, l'ambiance ne soit pas la plus positive. Mais dans le vestiaire nous sommes tous conscients que la saison est encore longue, et nous allons lutter à chaque match», a-t-il promis.

L’évolution de Mbappé «jour après jour»

Au sujet de Kylian Mbappé et Jude Bellingham, respectivement en soins à Paris et à Londres, Arbeloa a assuré que les deux joueurs était «supervisés par les services médicaux et le département de préparation physique du Real Madrid».

L'entraîneur madrilène a également affirmé qu'il était en contact régulier avec Mbappé, au repos pour soigner son genou gauche et dont la présence pour le choc contre Manchester City en Ligue des champions mercredi semble sérieusement compromise. «Je lui parle tous les jours et nous suivons évidemment de près son état. Il se sent de mieux en mieux. Nous allons voir jour après jour comment il se sent. Mais pour l'instant, je n'ai que de bonnes nouvelles», a-t-il ajouté.

Malgré plusieurs questions sur le sujet ces derniers jours, Arbeloa n'avait pas souhaité se prononcer sur la durée d'indisponibilité de l'attaquant français, souhaitant qu'il «se remette de ses douleurs» pour revenir «à 100%». Il avait initialement évoqué une absence de «plusieurs jours» voire «plusieurs semaines».

