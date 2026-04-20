Buteur à l'aller et au retour, mais critiqué pour son manque de travail défensif, l'attaquant star du Real Madrid Kylian Mbappé a été «à la hauteur» lors de l'élimination en Ligue des champions face au Bayern, a jugé lundi son entraîneur Alvaro Arbeloa.

Alvaro Arbeloa a volé au secours de son attaquant vedette Kylian Mbappé. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Je n'ai rien à reprocher à Kylian. Il a été à la hauteur de son statut, il a marqué un but à chaque match en étant une menace constante pour la défense adverse. Il nous a beaucoup aidés en transition. Il a fait preuve d'un grand sacrifice en défense, il a beaucoup travaillé. Je suis vraiment satisfait de sa performance dans cette confrontation», a déclaré Arbeloa en conférence de presse.

«Mbappé a été un danger constant pour le Bayern Munich, et c'est le Kylian Mbappé que nous voulons voir tous les jours», a-t-il ajouté.

Auteur mercredi de son 40e but de la saison toutes compétitions confondues sous le maillot merengue, son 15e en C1, l'attaquant français est pointé du doigt en Espagne pour son manque d'implication en défense, notamment après l'expulsion d'Eduardo Camavinga au match retour (perdu 4-3).

L'ex-buteur du PSG, venu à Madrid pour réaliser «son rêve» et remporter sa première Ligue des champions, va connaître une deuxième saison consécutive sans trophée majeur, sauf énorme retournement de situation en Liga, où le Real est distancé à neuf points du FC Barcelone, à sept journées de la fin du championnat.

L'entraîneur madrilène Alvaro Arbeloa, interrogé sur les conséquences de cette saison ratée, a estimé que la Maison Blanche n'avait «pas besoin d'une grande révolution» pour se remettre à gagner des titres dès la saison prochaine.

Il a également refusé d'évoquer son avenir, assurant qu'il était seulement concentré sur le match de mardi face à Alavés. «Il nous reste sept matchs, et nous devons tous les remporter», a-t-il affirmé, en concédant que son futur n'était, dans tous les cas, pas entre ses mains.