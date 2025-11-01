  1. Clients Privés
LaLiga Le Real seul sur son trône, Mbappé scintille de mille feux

ATS

1.11.2025 - 23:06

Le Real Madrid continue sa domination sur la Liga. Lors de la 11e journée, les Madrilènes ont dominé Valence 4-0 grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé.

Real Madrid - Valencia 4-0

Real Madrid - Valencia 4-0

LALIGA | 11ème journée | Saison 25/26

01.11.2025

Keystone-SDA

01.11.2025, 23:06

02.11.2025, 00:03

Le Soulier d'Or n'a pas rassasié l'attaquant français. Mbappé y est allé d'un doublé pour lancer les Merengue. Le champion du monde 2018 aurait pu inscrire un triplé à la 43e sur un deuxième penalty accordé aux Madrilènes, mais c'est Vinicius qui l'a tiré...et raté. Le 3-0 est venu d'une belle frappe de Bellingham.

Le 4-0 est tombé à la 82e par Carreras. Le Real en est à 30 points. L'équipe de Xabi Alonso possède sept points d'avance sur Villareal et huit sur le Barça qui compte un match en moins.

Atlético - Séville

Atlético - Sevilla 3-0

Atlético - Sevilla 3-0

LALIGA | 11ème journée | Saison 25/26

01.11.2025

