Mbappé égalise «CR7» et porte le Real face à Séville

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Mbappé égalise «CR7» et porte le Real face à Séville

Melchior Cordonier

20.12.2025

Encore fébrile collectivement, le Real Madrid a terminé l'année en renouant avec le succès samedi sur sa pelouse du stade Santiago Bernabéu face au Séville FC (2-0), grâce notamment à sa superstar Kylian Mbappé, qui a égalé le record de Cristiano Ronaldo avec un 59e but inscrit en 2025.

Real Madrid – Sevilla 2-0

Real Madrid – Sevilla 2-0

LALIGA | 17ème journée | Saison 25/26

20.12.2025

Agence France-Presse

20.12.2025, 23:13

20.12.2025, 23:14

L'attaquant français, qui fêtait samedi ses 27 ans, a transformé un pénalty provoqué par le Brésilien Rodrygo (86e, 2-0) pour sceller la victoire madrilène et atteindre le même total que son idole en 2013.

L'Anglais Jude Bellingham avait ouvert le score en fin de première mi-temps d'un coup de tête rageur (38e, 1-0).

Sérieusement bousculé, et encore sauvé par son gardien Thibaut Courtois, le géant espagnol (2e, 42 points), battu lors de ses deux dernières rencontres à domicile, revient provisoirement à une longueur de son éternel rival (1er, 43 points), sous pression dimanche à Villarreal (3e, 35 points).

Les plus lus

Les Suisses paient 80% de plus pour les mêmes produits
Affaire Epstein: l'administration Trump critiquée
Mbappé égalise «CR7» et porte le Real face à Séville
C'est ici que les Suisses préfèrent passer leurs vacances pendant les fêtes
Les Bâlois tenus en échec par un Servette pourtant diminué
Le célèbre hôtel Castell ferme ses portes pour une durée inconnue