Mbappé égalise «CR7» et porte le Real face à Séville

Encore fébrile collectivement, le Real Madrid a terminé l'année en renouant avec le succès samedi sur sa pelouse du stade Santiago Bernabéu face au Séville FC (2-0), grâce notamment à sa superstar Kylian Mbappé, qui a égalé le record de Cristiano Ronaldo avec un 59e but inscrit en 2025.

Real Madrid – Sevilla 2-0 LALIGA | 17ème journée | Saison 25/26 20.12.2025

Agence France-Presse Melchior Cordonier

L'attaquant français, qui fêtait samedi ses 27 ans, a transformé un pénalty provoqué par le Brésilien Rodrygo (86e, 2-0) pour sceller la victoire madrilène et atteindre le même total que son idole en 2013.

L'Anglais Jude Bellingham avait ouvert le score en fin de première mi-temps d'un coup de tête rageur (38e, 1-0).

Sérieusement bousculé, et encore sauvé par son gardien Thibaut Courtois, le géant espagnol (2e, 42 points), battu lors de ses deux dernières rencontres à domicile, revient provisoirement à une longueur de son éternel rival (1er, 43 points), sous pression dimanche à Villarreal (3e, 35 points).