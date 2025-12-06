La superstar française Kylian Mbappé est «en passe de marquer l'histoire du Real Madrid» comme son idole Cristiano Ronaldo, a affirmé samedi son entraîneur Xabi Alonso, ex-coéquipier de la légende portugaise.

Auteur d'un début de saison exceptionnel sur le plan statistique, le capitaine de l'équipe de France a déjà inscrit 55 buts avec le Real en 2025 et n'est plus qu'à quatre unités d'égaler le record établi en 2013 par CR7 (59 buts) comme meilleur buteur du Real Madrid sur une année civile.

Le no 10 merengue est de plus en plus comparé au Portugais par la presse espagnole, pour son influence grandissante sur les résultats de son équipe et sa capacité à empiler les buts.

«Une ambition contagieuse»

«Kylian est en passe de marquer l'histoire du Real Madrid comme Cristiano l'a fait. Pas seulement par l'importance qu'il a dans l'équipe, mais aussi par l'ambition qu'il transmet et le nombre de buts qu'il marque», l'a encensé Xabi Alonso en conférence de presse à la veille du match de Liga face au Celta Vigo.

«Kylian fait partie des élus. Il a en lui ce désir non seulement de bien faire les choses, mais aussi d'avoir une influence positive sur les autres. C'est quelque chose qu'il partage avec Cristiano: cette ambition contagieuse, qui inspire le reste de l'équipe. Je vois effectivement des similitudes entre les deux», a-t-il développé.

Sacré Soulier d'Or européen et meilleur buteur de Liga la saison dernière avec 31 réalisations en championnat, Mbappé est actuellement sur un rythme encore plus élevé, avec 16 buts inscrits en 15 journées disputées, et neuf en cinq rencontres de Ligue des champions.

Il aura l'occasion dimanche face au Celta Vigo (12e, 16 points) de se rapprocher un peu plus du record de son idole, meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec un total fou de 450 buts en 438 matchs, avant un choc en C1 mercredi contre le Manchester City de Pep Guardiola et Erling Haaland.

