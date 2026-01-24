Inévitable Mbappé! Auteur d'un doublé, l’attaquant star du Real Madrid a permis au géant espagnol de remporter le choc face à Villarreal samedi (2-0) et de reprendre provisoirement la première place de Liga devant le FC Barcelone, qui reçoit le promu Oviedo dimanche.

Villarreal – Real Madrid 0-2 LALIGA | 21ème journée | Saison 25/26 24.01.2026

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Près de deux mois après l'avoir cédé à son éternel rival, le Real a récupéré son trône, grâce à deux nouvelles apparition décisives de son buteur providentiel Kylian Mbappé, à l'affût sur un débordement de Vinicius Jr que tentait de couper le malheureux Pape Gueye (47e, 1-0), puis buteur d'une panenka sur pénalty (90e+4, 2-0).

Le club madrilène (1er, 51 points) met la pression sur le Barça (2e, 49 points), champion en titre, qui accueille la lanterne rouge Oviedo dimanche (16h15).

Villarreal (4e, 41 points) cède sa troisième place à la différence de buts à l'Atlético Madrid (3e, 41 points), opposé à Majorque (16e, 21 points) dimanche (14h).