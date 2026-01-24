  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Mbappé porte le Real et lui offre la première place provisoire

Melchior Cordonier

24.1.2026

Inévitable Mbappé! Auteur d'un doublé, l’attaquant star du Real Madrid a permis au géant espagnol de remporter le choc face à Villarreal samedi (2-0) et de reprendre provisoirement la première place de Liga devant le FC Barcelone, qui reçoit le promu Oviedo dimanche.

Villarreal – Real Madrid 0-2

Villarreal – Real Madrid 0-2

LALIGA | 21ème journée | Saison 25/26

24.01.2026

Agence France-Presse

24.01.2026, 23:21

Près de deux mois après l'avoir cédé à son éternel rival, le Real a récupéré son trône, grâce à deux nouvelles apparition décisives de son buteur providentiel Kylian Mbappé, à l'affût sur un débordement de Vinicius Jr que tentait de couper le malheureux Pape Gueye (47e, 1-0), puis buteur d'une panenka sur pénalty (90e+4, 2-0).

Le club madrilène (1er, 51 points) met la pression sur le Barça (2e, 49 points), champion en titre, qui accueille la lanterne rouge Oviedo dimanche (16h15).

Villarreal (4e, 41 points) cède sa troisième place à la différence de buts à l'Atlético Madrid (3e, 41 points), opposé à Majorque (16e, 21 points) dimanche (14h).

Les plus lus

7 conseils pour conduire en toute sécurité
Trump menace à nouveau son voisin canadien
Une tempête hivernale majeure déferle sur les Etats-Unis
La présidente vénézuélienne veut «des accords» avec l'opposition
Un point qui laisse Sion et Lucerne sur leur faim
D'où vient la mystérieuse cicatrice au visage d'Albert de Monaco?