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Escapade romantique au soleil Mbappé vivement critiqué, son entourage monte aux barricades

Clara Francey

5.5.2026

La période de «récupération» de Kylian Mbappé, blessé à une cuisse, est «strictement encadrée» par le Real Madrid, a affirmé mardi à l'AFP son entourage, alors que le Français est critiqué en Espagne pour son manque d'implication.

Agence France-Presse

05.05.2026, 14:01

Absent depuis le 24 avril à cause d'une blessure à l'arrière de la cuisse gauche, la star tricolore est la cible de critiques de certains supporters à cause de son séjour en Sardaigne à une semaine du «Clasico» face au FC Barcelone dimanche.

Real Madrid. La blessure de Mbappé confirmée, sa fin de saison en danger ?

Real MadridLa blessure de Mbappé confirmée, sa fin de saison en danger ?

Ce séjour avec sa compagne Ester Exposito a eu lieu durant les jours de repos accordés par le Real Madrid aux joueurs actuellement blessés, dont Mbappé, Thibaut Courtois et Arda Guler.

«Une partie des critiques repose sur une surinterprétation d'éléments liés à une période de récupération strictement encadrée par le club, sans correspondre à la réalité de l'implication et du travail effectué au quotidien par Kylian pour le collectif», a indiqué mardi l'entourage de la star française du Real Madrid dans un communiqué transmis à l'AFP.

Dimanche, le coach du Real Madrid Alvaro Arbeloa a assuré: «chaque joueur sur son temps libre fait ce qu'il considère opportun, ça ne me regarde pas».

«On n'a pas construit le Real Madrid avec des joueurs qui jouent en smoking mais avec des joueurs qui terminent le match avec le maillot plein de sueur, de boue, à base d'efforts, de sacrifice, de constance», a-t-il par ailleurs appuyé, une allusion à peine voilée selon certains observateurs aux manques d'efforts dans le pressing du capitaine de l'équipe de France.

Espanyol – Real Madrid 0-2

Espanyol – Real Madrid 0-2

LALIGA | 34ème journée | Saison 25/26

03.05.2026

Pour l'ancien défenseur latéral, le club sacré à 15 reprises en C1 «est un club où par chance aucun joueur n'a jamais été, n'est et ne sera plus grand que le Real Madrid».

Avec 41 buts en 41 matches, Mbappé est le joueur le plus décisif cette saison au Real, qui devrait néanmoins connaître sa cinquième saison sans titre au XXIe siècle après 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010 et 2020-2021.

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