Longtemps accroché à Vigo, le Real Madrid, toujours privé de Kylian Mbappé, a renoué avec le succès en Liga vendredi (2-1) et évité de justesse une nouvelle crise, à cinq jours de défier Manchester City en huitième de finale aller de Ligue des champions.

Celta – Real Madrid 1-2 LALIGA | 27ème journée | Saison 25/26 06.03.2026

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Battu par Getafe (1-0) et Osasuna (2-1) lors des deux dernières journées, le géant espagnol (2e, 63 points) a rapporté une victoire presque miraculeuse de son déplacement en Galice, en ouverture de la 27e journée, grâce à une frappe déviée de son capitaine Federico Valverde au bout du temps additionnel (90e+5, 2-1).

Ce succès dans les dernières secondes permet au club madrilène de revenir provisoirement à une longeur du FC Barcelone (1er, 64 points), qui se rend à Bilbao (9e, 35 points) samedi (21H).

Le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni, omniprésent dans l'entrejeu, avait ouvert le score d'une belle reprise du pied droit à l’entrée de la surface sur un corner (11e, 1-0), mais le Celta (6e, 40 points), futur adversaire de Lyon en Ligue Europa jeudi prochain, avait égalisé par son buteur espagnol Borja Iglesias (25e, 1-1).

«Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir en Liga, beaucoup de points à gagner, 33 si je ne me trompe pas... À ce stade, c'est presque comme si le championnat n'avait pas encore commencé. Maintenant, nous savons qu'à chaque match nous affronterons une équipe qui a ses propres objectifs, et ce sera la guerre», a réagi l'entraîneur madrilène Alvaro Arbeloa.

«J'espère que ce sera une victoire dont nous nous rappellerons si nous gagnons la Liga. (...) C'est ça, le Real Madrid: y croire et se battre jusqu'au bout. J'espère que ce match sera un tournant», a-t-il ajouté.

Courtois évite le pire

Privé de dix joueurs majeurs, blessés (Mbappé, Bellingham, Rodrygo, Militao, Camavinga, Alaba, Ceballos) ou suspendus (Huijsen, Carreras, Mastantuono), le Real s'en est remis à son immense gardien Thibaut Courtois (6e, 45e) et à son poteau gauche (87e) pour empêcher un nouveau naufrage.

En difficulté défensivement, à l'image du latéral anglais Trent Alexander-Arnold, fautif sur le but d'Iglesias, et en panne d'inspiration offensive, les Merengues ont cru obtenir un penalty inespéré en deuxième période pour une main adverse.

Mais l'arbitre a finalement signalé une faute préalable d'un joueur madrilène dans la surface (70e), après visionnage de la vidéo.

La délivrance est finalement venue d'un tir de Valverde dévié dans son propre but par le malheureux Marcos Alonso, ex-joueur du Barça et de Chelsea (90e+5), alors que le Celta réclamait - en vain - une faute au départ de cette ultime action.