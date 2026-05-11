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Le Real Madrid s’enfonce «Nous devons faire passer le collectif avant l'individuel...»

Nicolas Larchevêque

11.5.2026

Battu (2-0) dimanche lors du Clasico face au FC Barcelone et condamné à une saison blanche, le Real Madrid doit «faire passer le collectif avant l'individuel» pour espérer gagner à nouveau, selon son entraîneur Alvaro Arbeloa.

Barcelona – Real Madrid 2-0

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LALIGA | 35ème journée | Saison 25/26

10.05.2026

Agence France-Presse

11.05.2026, 08:42

«Nous devons faire passer le collectif avant l'individuel, avoir une vision très claire. C'est pour moi le point de départ. Nous avons laissé filer beaucoup de points dans des matches que nous ne pouvions pas perdre, on ne peut pas se le permettre», a déclaré Arbeloa en conférence de presse.

«Nous comprenons la frustration et la déception que les supporters doivent ressentir face à cette saison. La seule chose que nous pouvons faire, c'est travailler et nous tourner vers l'avenir, tirer les leçons de toutes nos erreurs de cette année. Le Real Madrid revient toujours: nous sommes tombés de nombreuses fois et nous nous sommes relevés tout autant de fois», a-t-il poursuivi.

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Interrogé sur le besoin d'une «reconstruction» au Real cet été, Arbeloa a rétorqué: «Nous avons un excellent effectif, dont nous pouvons tirer un meilleur parti. Ces derniers mois n’ont pas été faciles, avec de nombreuses absences de joueurs importants. Le club cherchera toujours à s’améliorer, mais nous disposons d’un effectif composé de très bons joueurs que n’importe quelle équipe européenne s’arracherait», a-t-il estimé.

Au sujet de l'absence de Kylian Mbappé, l'entraîneur madrilène a expliqué qu'il aurait «aimé» que l'attaquant français soit «remis à 100%» de sa blessure aux ischio-jambiers et qu'il ait pu «jouer dès le coup d'envoi».

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«Il reste deux semaines, selon comment évoluent ses douleurs, nous verrons s'il peut rejouer ou non», a-t-il ajouté au sujet du capitaine de l'équipe de France, qui a regardé le match depuis Madrid en apportant un message de soutien à ses coéquipiers sur Instagram, alors qu'ils étaient déjà menés 2-0.

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