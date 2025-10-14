  1. Clients Privés
LaLiga Nouveau coup dur pour un FC Barcelone déjà décimé

Nicolas Larchevêque

14.10.2025

Déjà privé de plusieurs joueurs majeurs, le FC Barcelone a annoncé mardi la blessure musculaire de son buteur Robert Lewandowski, touché à la cuisse gauche et très incertain pour les prochaines échéances du club catalan dont le Clasico face au Real Madrid fin octobre.

Le Barça doit se passer des services de Robert Lewandowski.
Le Barça doit se passer des services de Robert Lewandowski.
IMAGO/Joan Gosa

Agence France-Presse

14.10.2025, 13:11

«Robert Lewandowski souffre d'une déchirure musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche», écrit le Barça dans un bref communiqué, sans évoquer de durée potentielle d'absence.

Selon la presse espagnole, l'attaquant polonais de 37 ans, pourtant économisé depuis le début de saison pour éviter ce type de blessures, pourrait manquer entre quatre et six semaines de compétition.

Il est donc forfait pour les prochaines rencontres de Liga face à Gérone samedi, de Ligue des champions contre l'Olympiakos le 21 octobre et pour le Clasico face au Real Madrid le 26 octobre.

Une longue liste d’absents

Le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, est déjà privé de nombreux joueurs blessés, dont le jeune prodige Lamine Yamal et le milieu espagnol Fermin Lopez - tous les deux de retour lundi à l'entraînement -, le Brésilien Raphinha, les deux gardiens Joan Garcia et Marc-André ter Stegen, et les milieux de terrain Gavi et Dani Olmo.

LaLiga. Le Barça tremble : Dani Olmo incertain pour le Clasico

LaLigaLe Barça tremble : Dani Olmo incertain pour le Clasico

L'attaquant espagnol Ferran Torres, libéré par la Roja en raison d'une gêne musculaire, est lui incertain pour la prochaine journée de Liga.

