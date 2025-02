Kirian Rodriguez, milieu offensif du club de Las Palmas en Espagne, a annoncé jeudi devoir mettre sa carrière en pause au moins pour plusieurs mois en raison d'une rechute de son cancer.

Paramos todo. Nos quedamos sin palabras y las únicas que encontramos son para mandar toda nuestra fuerza a Kirian Rodríguez, futbolista de Las Palmas 💛#FuckCancer pic.twitter.com/zPZ2XtPgGI — MARCA (@marca) February 6, 2025

AFP Clara Francey

«Hier (mercredi), on m'a annoncé que j'avais à nouveau le cancer, je dois m'arrêter pendant six mois pour lutter à nouveau contre cette maladie. Je dois subir une chimiothérapie, je dois arrêter et me battre à nouveau», a déclaré le joueur espagnol de 28 ans lors d'une conférence de presse.

Le milieu de terrain avait déjà été touché par un lymphome de Hodgkin, une forme de cancer du sang, à l'été 2022, avant de revenir sur les terrains en avril 2023, au terme d'une première chimiothérapie.

«J'espère vous revoir pour la saison 2025/26. Je suis convaincu à 100% que ce sera en première division», a-t-il lancé à plusieurs dirigeants du club des Canaries luttant actuellement pour le maintien en Liga, présents dans la salle.