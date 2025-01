Déçu par ses joueurs après la défaite face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne (5-2) dimanche, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a néanmoins salué la performance de Kylian Mbappé, premier buteur du match.

AFP Clara Francey

«Quelque chose à garder de ce match ? Non on ne va rien garder à part le match qu'a réalisé Mbappé. Il a fait un grand match, il a fait de très bonnes actions, il a marqué. Pour le reste, il faut oublier et regarder vers l'avant», a déclaré Ancelotti en conférence de presse.

«Nous devons regarder la réalité en face: nous n'avons pas bien défendu, ils ont marqué très facilement et nous n'avons pas été capables de travailler collectivement ou individuellement parce que nous avons perdu beaucoup de duels, mais c'est le football. Nous sommes tristes et déçus et nous partageons la tristesse de nos supporters, mais nous devons regarder vers l'avenir car il y a d'autres défis à relever. Nous devons nous remettre sur les rails», a expliqué le technicien italien.

«On peut perdre des matches, mais pas de la manière dont nous avons joué en première mi-temps (...) Notre match n'a pas été bon dès la première minute. J'ai pensé qu'après l'exclusion de Szczesny nous allions pouvoir revenir, mais même en supériorité numérique nous n'avons pas réussi à trouver des solutions», a-t-il regretté.

Le coach catalan Hansi Flick, dont c'est le premier titre depuis son arrivée l'été dernier, a lui salué «le grand match» réalisé par ses joueurs:

«Cette équipe est incroyable, je ne peux que les féliciter. Nous sommes restés unis, nous avons défendu et attaqué ensemble, c'est ce qui est important. Ce fut la clé ce soir. L'objectif est d'apprendre de chaque match et s'améliorer jour après jour», a-t-il résumé, alors que le Barça a disputé les trois-quarts de la deuxième période à dix.

«Je suis vraiment fier (...) L'objectif des grands clubs est de gagner des titres, et nous travaillons dur pour y arriver. Maintenant nous devons démontrer à chaque match à quel point nous sommes forts», a réagi l'entraîneur allemand.