Porté par son champion d'Europe espagnol Dani Olmo, auteur d'un doublé, le FC Barcelone a surclassé son voisin et rival de l'Espanyol (3-1) dimanche, confortant sa place de leader du championnat espagnol lors de cette douzième journée marquée par de nombreux hommages aux victimes des inondations meurtrières dans le pays.

Barcelona – Espanyol 3-1 LALIGA // 12ème journée // Saison 24/25 03.11.2024

AFP Clara Francey

Pour sa première titularisation depuis sa blessure à la cuisse mi-septembre, la recrue estivale barcelonaise a parfaitement lancé son équipe dès la 12e minute en coupant un extérieur du pied sublime du prodige catalan Lamine Yamal (1-0), avant de concrétiser la domination blaugrana d'une belle frappe aux abords de la surface (31e, 3-0).

Le Brésilien Raphinha, auteur d'un début de saison exceptionnel, avait doublé la mise quelques minutes plus tôt sur un service du jeune Marc Casado (23e, 2-0), signant son cinquième but en trois matches, le septième en Liga.

Avec trois buts d'avance à la pause, les hommes d'Hansi Flick se sont un peu relâchés et ont fini par voir leur modeste voisin revenir au score après deux buts refusés pour hors-jeu (28e, 58e) sur une belle action collective conclue par le buteur espagnol Javi Puado (63e, 3-1).

Le Barça (1er, 33 points), dont c'est la onzième victoire en douze journées, prend provisoirement neuf points d'avance sur son grand rival le Real Madrid (2e, 24 points), dont la rencontre à Valence a été reportée en raison des inondations meurtrières qui ont touché la région cette semaine.

Les deux équipes ont observé une minute de silence avant le match en hommage aux victimes de cette tragédie qui a déjà causé 217 morts dans l'est du pays et ému le monde entier, et le club catalan a annoncé mettre aux enchères les maillots de ses joueurs pour récolter des fonds destinés aux sinistrés.

L'Atlético assure avant de défier le PSG

A trois jours d'un déplacement à Paris en Ligue des champions, l'Atlético Madrid a assuré l'essentiel à domicile face à Las Palmas (2-0), dans une rencontre également placée sous le signe de la solidarité avec les victimes des violentes intempéries dans l'est du pays.

Au stade Metropolitano, les joueurs de l'Atlético ont brandi un maillot floqué «Force et courage» en valencien, imitant des gestes observés sur les autres pelouses de Liga depuis vendredi.

Sportivement, l'Atlético, qui restait sur deux défaites lors de ses trois dernières sorties, a renoué avec le succès grâce à deux réalisations du jeune Giuliano Simeone, fils du mythique entraîneur argentin, bien lancé sur l'aile droite par son compatriote Nahuel Molina (37e, 1-0), et de l'attaquant norvégien Alexander Sortloth (84e, 2-0), entré en jeu en seconde période.

Atlético – Las Palmas 2-0 LALIGA // 12ème journée // Saison 24/25 03.11.2024

Les Colchoneros, cinquièmes au coup d'envoi, récupèrent ainsi leur troisième place avec 23 points, à une longueur de leur voisin et rival du Real Madrid (2e, 24 points), qui compte donc un match en moins, et dix du FC Barcelone (1er, 33 points).

Samedi, l'entraîneur de l'Atlético Madrid Diego Simeone avait estimé qu'il n'y avait «aucun sens» à maintenir cette journée de championnat, ce à quoi le président de la Liga Javier Tebas avait répondu que «le meilleur message» était «de ne pas s'arrêter, sauf dans les zones touchées», en partageant un numéro d'appel au don de la Croix-Rouge.