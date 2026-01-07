Porté par son leader d'attaque brésilien Raphinha, le FC Barcelone a humilié l'Athletic Bilbao (5-0) en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite, et défendra son titre dimanche face au Real Madrid ou l'Atlético.

Raphinha a été l’un des grands artisans de la démonstration du Barça face à l’Athletic Club. IMAGO/NurPhoto

Agence France-Presse Clara Francey

Le Barça n'a même pas eu à forcer son talent pour corriger une équipe basque qui n'en finit plus de décevoir cette saison, grâce à un doublé de Raphinha (38e, 52e), et trois autres buts de Ferran Torres (22e), Fermin Lopez (31e) et Roony Bardghji (34e).

Les hommes d'Hansi Flick, qui avaient lancé leur conquête d'un triplé (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne) la saison passée en remportant ce trophée, tenteront de le soulever une 16e fois dimanche, à Jeddah, contre l'éternel rival, le Real Madrid, ou l'Atlético.