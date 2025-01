Porté par un grand Mbappé, le Real Madrid corrige Las Palmas et vire en tête

Sous l’impulsion d’un Kylian Mbappé étincelant et auteur d’un doublé, le Real Madrid, mené dès la 27e seconde de jeu, a renversé puis corrigé Las Palmas (4-1), et repris la première place du classement du championnat d'Espagne devant ses rivaux historiques l’Atlético Madrid et le FC Barcelone.

Real Madrid – Las Palmas 4-1 LALIGA // 20ème journée // Saison 24/25 19.01.2025

AFP Clara Francey

Avec un coup de rein retrouvé et une grosse implication offensive, l'attaquant français a confirmé son retour en forme en livrant une énorme performance, récompensée par un doublé (18e s.p, 36e). Le Real (1er, 46 points), champion en titre, récupère son trône devant l'Atlético (2e, 44 points) et le Barça (3e, 39 points), frustrés respectivement par Leganés (1-0) et Getafe (1-1) samedi.

Impliqué sur les deux autres buts de Brahim Diaz (33e) et Rodrygo (57e), Mbappé, déjà décisif face au Celta Vigo (5-2) et en finale de Supercoupe d'Espagne face au Barça (défaite 5-2), a même cru inscrire son premier triplé sous le maillot merengue, mais son troisième but a finalement été refusé pour une position de hors-jeu au départ de l'action (43e) et sa reprise du droit en fin de première mi-temps a heurté le poteau (45e+2).

Le capitaine de l'équipe de France, un peu moins en vue en seconde période, a tout de même eu le droit à plusieurs ovations du public du Santiago Bernabéu, de plus en plus sous son charme après ses 17e et 18e réalisations de la saison toutes compétitions confondues.