Le Betis a remporté dimanche le derby contre le FC Séville, en Liga espagnole. Les Verdiblancos se sont imposés 2-0 face à une équipe privée de Ruben Vargas, blessé à une cuisse.

Ruben Vargas s'est blessé lors de la précédente défaite du FC Séville. IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA ATS

L'attaquant lucernois a été touché lors de la précédente défaite du FC Séville sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (2-1). Son coéquipier en club et en équipe de Suisse Djibril Sow était quant à lui bien présent dimanche.

Pablo Fornals (54e) et Sergi Altimira (69e) ont marqué les deux buts du Betis, qui évoluait sans Ricardo Rodriguez (sur le banc). Les hommes de Manuel Pellegrini sont désormais 5es de Liga, tandis que le FC Séville est 13e.