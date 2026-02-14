  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga «Profonde inquiétude» - Barcelone tire à boulets rouges sur l'arbitrage

ATS

14.2.2026 - 16:49

Dans une lettre adressée à la Fédération espagnole, le FC Barcelone a déploré un «manque de cohérence» dans les décisions arbitrales. Le club catalan a exigé des changements immédiats pour «la crédibilité» des différentes compétitions.

le FC Barcelone de Lamine Yamal a déploré un «manque de cohérence» dans les décisions arbitrales.
le FC Barcelone de Lamine Yamal a déploré un «manque de cohérence» dans les décisions arbitrales.
ats

Keystone-SDA

14.02.2026, 16:49

14.02.2026, 16:51

Le Barça, leader de Liga et champion d'Espagne en titre, fait part dans ce document de «sa profonde inquiétude» concernant les critères actuels. Il pointe un manque «d'uniformité» dans les décisions arbitrales.

Le club catalan s'est estimé lésé suite à une défaillance de l'arbitrage vidéo jeudi soir lors de la défaite (4-0) face à l'Atlético Madrid en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Il souligne notamment l'interprétation parfois confuse des situations de mains dans la surface et un manque de transparence dans l'utilisation de la VAR.

Les Blaugranas affirment également regretter «des erreurs d'arbitrage flagrantes tout au long de la saison, dont beaucoup ont été décisives et préjudiciables au club». Cela alimente «une méfiance croissante» dans un contexte déjà délétère, où le Real Madrid et le Barça s'accusent mutuellement d'être avantagés par l'arbitrage.

Coupe du Roi. Traquenard au Metropolitano : le Barça a vécu une soirée infernale

Coupe du RoiTraquenard au Metropolitano : le Barça a vécu une soirée infernale

Les plus lus

Une explosion au Carnaval de Bagnes, des blessés
Les Suisses se prosternent : «Tout simplement meilleur que nous»
Nouvelles révélations chocs sur le décès de l’opposant russe Navalny
Les JO virent au cauchemar pour la «Shakira du ski»
Le cri de détresse de 300 personnes expulsées de leur logement
«C'était une catastrophe totale» - Le calvaire d’une fondeuse suédoise