Dans une lettre adressée à la Fédération espagnole, le FC Barcelone a déploré un «manque de cohérence» dans les décisions arbitrales. Le club catalan a exigé des changements immédiats pour «la crédibilité» des différentes compétitions.

Keystone-SDA ATS

Le Barça, leader de Liga et champion d'Espagne en titre, fait part dans ce document de «sa profonde inquiétude» concernant les critères actuels. Il pointe un manque «d'uniformité» dans les décisions arbitrales.

Le club catalan s'est estimé lésé suite à une défaillance de l'arbitrage vidéo jeudi soir lors de la défaite (4-0) face à l'Atlético Madrid en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Il souligne notamment l'interprétation parfois confuse des situations de mains dans la surface et un manque de transparence dans l'utilisation de la VAR.

Les Blaugranas affirment également regretter «des erreurs d'arbitrage flagrantes tout au long de la saison, dont beaucoup ont été décisives et préjudiciables au club». Cela alimente «une méfiance croissante» dans un contexte déjà délétère, où le Real Madrid et le Barça s'accusent mutuellement d'être avantagés par l'arbitrage.