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LaLiga Ricardo Rodriguez et le Betis se hissent en Ligue des champions

ATS

13.5.2026 - 07:28

Le Betis Séville de Ricardo Rodriguez jouera la prochaine Ligue des champions. Les Andalous ont validé leur ticket grâce à leur victoire contre Elche (2-1) et à la défaite du Celtic Vigo, leur poursuivant, contre Levante (3-2) mardi lors de la 36e journée de Liga.

La joie des joueurs du Betis, qui joueront la prochaine Ligue des champions
La joie des joueurs du Betis, qui joueront la prochaine Ligue des champions
keystone-sda.ch

Keystone-SDA

13.05.2026, 07:28

13.05.2026, 07:54

Avec 57 points à deux journées de la fin, le Betis est certain de terminer à la 5e place, synonyme en Espagne de qualification directe pour la prestigieuse compétition. Les Sévillans ne l'ont disputée qu'une seule fois, lors de la saison 2005/06.

Les hommes de l'entraîneur Manuel Pellegrini (72 ans) ont fait la différence grâce à Pablo Fornals (69e), après l'exclusion du défenseur français d'Elche Léo Pétrot (49e). Le latéral zurichois Ricardo Rodriguez, dont le contrat expire cet été, ne figurait pas dans le groupe sévillan mardi.

Battu à domicile pour la cinquième fois en 2026, le Celta Vigo (6e, 50 points) devra lutter jusqu'au bout pour assurer sa présence en Europa League la saison prochaine. Son tombeur Levante a pour sa part réussi une excellente opération dans l'optique du maintien. Le club basé à Valence quitte l'avant-dernière place pour la 16e, mais rien n'est encore fait: six équipes se tiennent en deux points entre les 14e et 19e rangs.

Barça - Real Madrid. «Campeones, Campeones, Olé, Olé, Olé» - Bref. J'ai assisté au Clasico.

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