«Une situation désagréable» Rififi autour du transfert d’une pépite du Barça au PSG

Nicolas Larchevêque

26.1.2026

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que la décision du jeune talent Dro Fernandez de quitter le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain, alors qu'il avait donné son accord pour un nouveau contrat avec le géant catalan, était «désagréable».

Le transfert de Dro Fernandez au PSG fait grincer des dents à Barcelone.
Le transfert de Dro Fernandez au PSG fait grincer des dents à Barcelone.
IMAGO/Ball Raw Images

Agence France-Presse

26.01.2026, 13:26

Le transfert est sur le point d'être bouclé, selon une source proche des négociations à l'AFP. Le milieu offensif, âgé de 18 ans et sous contrat jusqu'en juin 2027, est sur le point de rejoindre le PSG, qui va payer au club catalan un peu plus que sa clause libératoire de six millions d'euros, selon plusieurs médias.

LaLiga. Doublé par le Real, le Barça répond avec autorité au Camp Nou

LaLigaDoublé par le Real, le Barça répond avec autorité au Camp Nou

«Nous en parlerons lorsque tout sera réglé, car la situation a été désagréable», a déclaré Joan Laporta dimanche soir à Catalunya Radio. «Cela a été une surprise, car nous avions convenu d'une autre solution pour ses 18 ans», a poursuivi le président du Barça. Mais, selon lui, à «notre grande surprise, son représentant nous a informés qu'il ne pouvait pas respecter ce que nous avions convenu», soit une prolongation à Barcelone.

Contacté par l'AFP, le PSG n'a pas souhaité réagir. Les relations sont très bonnes entre les deux clubs et les deux dirigeants depuis plusieurs années après les tensions autour de la Superligue, selon une source proche du dossier. Actuel président de l'EFC, l'ex-ECA qui représente les clubs européens, Nasser Al-Khelaïfi a contribué au retour du Barça au sein de cette institution.

«Vous devez vivre pour ces couleurs»

Issu de La Masia, le centre de formation du FC Barcelone, Dro Fernandez a disputé huit matchs avec les Catalans. «Ce que je veux dire aux jeunes joueurs de La Masia, c'est que nous sommes le Barça et l'une des meilleures équipes au monde», avait déclaré le coach du Barça Hansi Flick, interrogé début janvier sur le sujet. L'Allemand avait fait débuter Dro Fernandez chez les pros en septembre dernier.

«Nous leur donnons l'opportunité de s'entraîner avec nous, de progresser chaque jour aux côtés des meilleurs joueurs au monde. Nous leur donnons cette opportunité, nous leur apportons notre soutien, nous croyons en eux, nous leur donnons confiance», avait-il poursuivi. «Vous devez vivre pour ces couleurs, c'est ce que je veux voir. Je ne veux rien d'autre, c'est tout ce que j'ai à dire», avait-il insisté.

Si le transfert est confirmé, Dro Fernandez serait la première recrue du PSG pendant le mercato hivernal, et pourrait être le seul renfort du club champion d'Europe en titre.

Barcelona – Oviedo 3-0

Barcelona – Oviedo 3-0

LALIGA | 21ème journée | Saison 25/26

25.01.2026

