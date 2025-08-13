  1. Clients Privés
Entretien exclusif Ruben Vargas : «C’est un rêve qui va devenir réalité»

Nicolas Larchevêque

13.8.2025

Ruben Vargas s’est récemment confié à blue Sport. À l’aube de la reprise en Liga, le joueur suisse du Séville FC est revenu sur ses ambitions, ses rêves et son parcours atypique. Extrait.

Ruben Vargas : «Jouer au Bernabéu, un rêve qui va se réaliser»

Ruben Vargas : «Jouer au Bernabéu, un rêve qui va se réaliser»

Désormais sous le maillot de Séville depuis le début de l'année, l'ailier helvétique espère s'imposer dans le championnat espagnol. Après avoir commencé à travailler sur un chantier, son rêve est de jouer un jour au Bernabéu. Retour sur son parcours.

12.08.2025

Rédaction blue Sport

13.08.2025, 11:58

Arrivé lors du dernier mercato hivernal en provenance d’Augsbourg, Ruben Vargas s’apprête à vivre sa deuxième saison - la première complète - au Séville FC. Au micro de blue Sport, l’ailier lucernois ne cache pas ses ambitions pour ce nouvel exercice au sein de LaLiga, qui reprend ses droits ce week-end. «Personnellement, je veux simplement jouer un maximum de matches. J’aimerais aider l’équipe à réussir, avec des buts et des passes décisives», espère le joueur de 27 ans.

LaLiga. Vers un nouveau duel entre le Barcelone et le Real Madrid

LaLigaVers un nouveau duel entre le Barcelone et le Real Madrid

L’international suisse aux 52 sélections se réjouit également de se rendre dans des stades mythiques. «Jouer au Santiago Bernabéu est un rêve qui va se réaliser. Et à Barcelone aussi. Je n’ai pas encore pu jouer tous les matches à l’extérieur contre les grands clubs. Ce seront de très belles expériences à vivre», reconnaît celui qui est devenu fan du Real Madrid en suivant de près la carrière de Cristiano Ronaldo.

Des chantiers à LaLiga

Pour atteindre ses objectifs dans le monde du ballon rond, le Suisse s’est inspiré de son apprentissage de peintre, qu’il a effectué à la fin de ses années scolaires. «Ça m’a donné une motivation supplémentaire de me dire que je voulais réussir dans le football. Et tout s’est très bien passé», se rappelle-t-il.

Désormais, Ruben Vargas tentera de s’illustrer sur les pelouses espagnoles. Et si possible dès dimanche, où lui et son club se rendent à Bilbao pour y affronter l’Athletic. L’entretien complet de l’ancien joueur du FC Lucerne est à retrouver ce mercredi soir sur blue Zoom dès 20h30, juste avant l’UEFA Super Cup entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, également diffusé en libre accès dès 21h00.

Athletic Club - Sevilla FC
Athletic Club - Sevilla FC

di 17.08. 19:15 - 21:30 ∙ blue Sports Live ∙ Athletic Club - Sevilla FC

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans: 4j 5h et 44min 5sec

⚽️🇪🇸 Toute LaLiga en direct sur blue Sport !

  • Toutes les rencontres de la saison 2025/2026 du championnat espagnol sont à suivre en direct et en exclusivité sur blue Sport.
