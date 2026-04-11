Ruben Vargas et Séville remportent un succès de prestige

Déjà distancé dans la course au titre, l'Atlético Madrid a subi une troisième défaite de suite en Liga sur la pelouse du Séville FC samedi (2-1), avec une équipe largement remaniée en vue du quart de finale retour de Ligue des champions contre le FC Barcelone mardi.

Sevilla – Atlético 2-1 LALIGA | 31ème journée | Saison 25/26 11.04.2026

Agence France-Presse Gregoire Galley

L'Atlético (4e, 57 points), qui alignait samedi le onze avec la moyenne d'âge la plus jeune de son histoire (23 ans et neuf mois), sans la plupart de ses titulaires, s'est incliné sans vraiment se battre au stade Ramon Sanchez-Pizjuan.

C'est le capitaine sévillan Nemanja Gudelj qui a donné la victoire au club andalou de la tête sur corner (45e+2, 2-1), alors que le jeune latéral espagnol Javier Bonar (35e, 1-1), avait répondu à l'ouverture du score sur pénalty du Nigérian Akor Adams (10e s.p, 1-0).

Ce premier succès depuis fin février permet au Séville FC (15e, 34 points), en lutte pour le maintien, de quitter la zone de relégation avec trois longueurs d'avance sur Majorque (18e, 31 points).