Une sanction en vue ? «Sale con, va !» - Kylian Mbappé craque et insulte un arbitre

Nicolas Larchevêque

26.11.2025

Kylian Mbappé a perdu ses nerfs dimanche en Liga après le nul (2-2) concédé par le Real Madrid sur la pelouse d’Elche (2-2). L’attaquant français a ainsi insulté à plusieurs reprises l’arbitre principal.

«Sale con, va !» : Kylian Mbappé insulte l’arbitre

«Sale con, va !» : Kylian Mbappé insulte l’arbitre

Kylian Mbappé a perdu ses nerfs dimanche en Liga après avoir été contraint au nul avec le Real Madrid sur la pelouse d’Elche (2-2). L’attaquant français a ainsi insulté à plusieurs reprises l’officiel.

26.11.2025

Rédaction blue Sport

26.11.2025, 12:24

Kylian Mbappé a vécu une soirée frustrante dimanche lors de la 13e journée de LaLiga. Le Français a ainsi vu son équipe du Real Madrid être accrochée sur la pelouse d’Elche (2-2). Un résultat qui a fait déraper l’attaquant de 26 ans, comme l’a révélé «DAZN Espagne».

LaLiga. Le Real Madrid encore accroché après une fin de match folle

LaLigaLe Real Madrid encore accroché après une fin de match folle

Au coup de sifflet final, ce dernier est allé s’expliquer avec véhémence auprès de l’arbitre de la rencontre, Francisco José Hernández Maeso. Averti pour réclamation, Mbappé a fini par craquer et a lancé plusieurs insultes en français, à savoir «sale con, va», en direction de l’officiel qui n’a pas réagi (à voir dans la vidéo ci-dessus).

«S'il ne peut pas continuer, qu'il aille dehors !»

La star des Bleus avait déjà montré de nombreux signes d’agacement durant la rencontre, notamment envers ses coéquipiers Jude Bellingham et Vinicius Junior, comme le rapportent plusieurs médias dont «RMC Sport». «Ça suffit, on a perdu trop de temps», a-t-il ainsi pesté auprès de l'arbitre lorsqu'un joueur d’Elche est resté au sol. «S'il ne peut pas continuer, qu'il aille dehors ! Allez, s'il vous plaît, laissez-nous jouer !»

Reste désormais à voir si Kylian Mbappé sera sanctionné suite à son dérapage. En attendant, lui et les Merengues se rendent ce mercredi soir en Grèce pour y défier l’Olympiakos en Ligue des champions (dès 21h00 sur blue Sport).

Olympiacos FC - Real Madrid CF
Olympiacos FC - Real Madrid CF

me 26.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Olympiacos FC - Real Madrid CF

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans:  5h et 34min 58sec

Elche - Real Madrid 2-2

Elche - Real Madrid 2-2

LALIGA | 13ème journée | Saison 25/26

23.11.2025

