«Sale con, va !» - Kylian Mbappé craque et insulte un arbitre

Kylian Mbappé a perdu ses nerfs dimanche en Liga après le nul (2-2) concédé par le Real Madrid sur la pelouse d’Elche (2-2). L’attaquant français a ainsi insulté à plusieurs reprises l’arbitre principal.

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Kylian Mbappé a vécu une soirée frustrante dimanche lors de la 13e journée de LaLiga. Le Français a ainsi vu son équipe du Real Madrid être accrochée sur la pelouse d’Elche (2-2). Un résultat qui a fait déraper l’attaquant de 26 ans, comme l’a révélé «DAZN Espagne».

Au coup de sifflet final, ce dernier est allé s’expliquer avec véhémence auprès de l’arbitre de la rencontre, Francisco José Hernández Maeso. Averti pour réclamation, Mbappé a fini par craquer et a lancé plusieurs insultes en français, à savoir «sale con, va», en direction de l’officiel qui n’a pas réagi (à voir dans la vidéo ci-dessus).

«S'il ne peut pas continuer, qu'il aille dehors !»

La star des Bleus avait déjà montré de nombreux signes d’agacement durant la rencontre, notamment envers ses coéquipiers Jude Bellingham et Vinicius Junior, comme le rapportent plusieurs médias dont «RMC Sport». «Ça suffit, on a perdu trop de temps», a-t-il ainsi pesté auprès de l'arbitre lorsqu'un joueur d’Elche est resté au sol. «S'il ne peut pas continuer, qu'il aille dehors ! Allez, s'il vous plaît, laissez-nous jouer !»

Reste désormais à voir si Kylian Mbappé sera sanctionné suite à son dérapage. En attendant, lui et les Merengues se rendent ce mercredi soir en Grèce pour y défier l’Olympiakos en Ligue des champions (dès 21h00 sur blue Sport).

