LaLiga Sans Mbappé, le Real écrase le Betis dans un festival offensif

ATS

4.1.2026 - 18:24

Sans sa superstar Kylian Mbappé, blessé au genou gauche, le Real Madrid a tremblé mais a lancé son année 2026 par un festival offensif à domicile dimanche contre le Betis Séville (5-1), grâce à un superbe triplé du jeune Gonzalo Garcia.

Real Madrid – Betis 5-1

Real Madrid – Betis 5-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

04.01.2026, 18:24

04.01.2026, 18:41

L'attaquant espagnol de 21 ans, révélation de la Coupe du monde des clubs l'été dernier, a nagé en plein rêve, dimanche après-midi sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu.

Titulaire pour la deuxième fois de la saison en l'absence de Mbappé, l'ex-goleador de l'équipe réserve a mené son club formateur vers la victoire avec trois gestes de pur buteur: un coup de tête croisé (20e, 1-0), un enchaînement contrôle de la poitrine-reprise de volée du droit (50e, 2-0) et une «madjer» du gauche (83e, 4-1), qui ont fait rugir la mythique enceinte madrilène.

Il a logiquement quitté la pelouse à la 89e minute sous une chaude ovation de ses supporters, après avoir inscrit les trois premiers buts de sa carrière en Liga, et fait (un peu) oublier l'attaquant français, dont les Merengues espèrent le retour la semaine prochaine pour disputer la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite.

L'autre enfant de la Fabrica, Raul Asencio, avait creusé l'écart en seconde période de la tête sur corner (56e, 3-0), avant que le Colombien Cucho Hernandez ne réduise la marque en contre (66e, 3-1).

Le latéral gauche Fran Garcia, autre produit du centre de formation de la Maison Blanche, a marqué un cinquième but au bout du temps additionnel (90e+4).

Bien plus dangereux en seconde mi-temps, le Betis (6e, 28 pts) aurait pu renverser totalement la rencontre, mais l'ancien Parisien Giovani Lo Celso et l'ailier espagnol Rodrigo Riquelme ont tous les deux trouvé le poteau (62e, 75e) et les gants du Belge Thibaut Courtois, encore impérial sur sa ligne.

Ce premier succès en 2026 permet au Real (2e, 45 pts) de rester au contact de son éternel rival, le FC Barcelone (1er, 49 pts), vainqueur samedi (2-0) dans le derby catalan contre l'Espanyol et donne de l'air à son entraîneur Xabi Alonso, toujours menacé en cas de mauvais résultats.

L'avenir du technicien basque pourrait néanmoins se jouer dès jeudi, en demi-finale de la Supercoupe face à l'Atlético Madrid à Djeddah, ou trois jours plus tard, en finale, contre le Barça ou l'Athletic Bilbao.

