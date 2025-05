Scène rare à Madrid : il inscrit un triplé en... quatre minutes !

Porté par un quadruplé en trente minutes de son buteur norvégien Alexander Sorloth en début de match, l'Atlético de Madrid a humilié la Real Sociedad samedi (4-0). Il a ainsi conforté sa troisième place en Liga, derrière ses deux rivaux le Real Madrid et le FC Barcelone, qui s'affrontent dimanche dans un Clasico décisif.

Atlético – Real Sociedad 4-0 LALIGA // 35ème journée // Saison 24/25 10.05.2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Sans pitié pour son ancien club (12e, 43 points), le colosse scandinave, auteur d’un triplé en moins de onze minutes (7e, 10e, 11e) puis d’un quadruplé historique (30e) pour punir une défense basque apathique, a mené l'Atlético (3e, 70 points) vers un 20e succès cette saison. Une prestation qui permet aux Colchoneros de s'approcher, sauf effondrement lors des trois dernières journées, d'une qualification directe pour la C1.

A trois rencontres de la fin du championnat, le club rojiblanco, distancé dans la course au titre, compte provisoirement neuf longueurs d'avance sur l'Athletic Bilbao (4e, 61 points), qui affronte dimanche (18H30) Alavés (17e, 35 points), et sur Villarreal (5e, 61 points), vainqueur de justesse (1-0) plus tôt sur la pelouse de Gérone (15e, 38 points).