Selon Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé serait «meurtri»

De retour mardi à l’entraînement, les internationaux français du Real Madrid Kylian Mbappé et Ferland Mendy devraient être disponibles samedi pour la finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone, a affirmé l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti.

Mbappé a été touché à la cheville droite mercredi dernier lors de l’élimination en C1 face à Arsenal. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Mbappé, touché à la cheville droite mercredi dernier lors de l’élimination en C1 face à Arsenal, et Mendy, qui revient d’une blessure aux ischio-jambiers, se sont tous les deux entraînés avec le groupe mardi à la veille du match de Liga face à Getafe, mais ne sont cependant «pas encore prêts» pour disputer cette rencontre, a expliqué Ancelotti.

«Ils ne sont pas prêts pour demain, mais ils vont s’entraîner ces prochains jours et je crois qu’ils pourront être disponible pour le match de samedi (finale de Coupe du Roi face au Barça, NDLR)», a-t-il déclaré.

Interrogé sur les sifflets dirigés vers Kylian Mbappé, en tribunes, pendant le match face à l’Athletic Bilbao dimanche (1-0), l’entraîneur madrilène a dit qu’il ne les avaient «pas entendus», et que l’attaquant français, «meurtri» d’être blessé à ce moment de la saison, allait «tout tenter pour être disponible samedi».

Le technicien italien, sous pression après l'élimination en quarts de finale de Ligue des champions, a reconnu que son équipe avait eu «du mal à trouver l'équilibre» tout au long de la saison, espérant pouvoir le trouver dans cette dernière ligne droite. «Sinon, ce sera très difficile de gagner les rencontres décisives qui nous attendent», a-t-il prévenu.

Le Real, champion d'Espagne et d'Europe en titre, défiera deux fois son grand rival le FC Barcelone, samedi en finale de Coupe du Roi à Séville, et le 11 mai prochain en championnat, pour tenter de sauver une saison décevante, sans trophée majeur, hormis la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale.