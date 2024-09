21 points en 7 matchs : le Barça marche sur l'eau

Porté une nouvelle fois par son buteur Robert Lewandowski, le FC Barcelone a poursuivi mercredi son début de saison parfait en championnat en décrochant une septième victoire en sept journées de Liga face à Getafe (1-0).

Barcelona – Getafe 1-0 LALIGA // 7ème journée // Saison 24/25 25.09.2024

ATS

Auteur de sa septième réalisation en autant de rencontres, l'attaquant polonais a marqué l'unique but du match à la 19e minute en profitant d'une erreur de main du portier adverse David Soria sur un bon centre de Jules Koundé (1-0), permettant au club blaugrana (1er, 21 points) de reprendre quatre longueurs d'avance sur son grand rival le Real Madrid (2e, 17 points), vainqueur mardi d'Alavès (3-2).

Getafe, toujours sans victoire cette saison, reste 19e avec seulement quatre petits points.

Le Barça, qui restait sur trois exhibitions en championnat (7-0, 4-1, 5-1), a cette fois livré une prestation moins flamboyante mais su gérer son avantage, malgré un onze de départ encore loin d'être idéal sans Frenkie De Jong, Gavi, Dani Olmo ou Ronald Araujo, tous en phase de récupération.

Les trois hommes forts du début de saison, Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Raphinha, ont tous eu des opportunités pour doubler la mise mais ont buté sur Soria (32e, 59, 71e) ou frôlé la barre transversale (71e).

«Trois points de plus»

«Cela peut arriver parfois... On ne peut pas toujours gagner avec une grande différence de buts. L'important, c'est que nous nous soyons encore créé des occasions et que nous ayons pris trois points de plus, car Getafe est toujours une équipe difficile à manœuvrer», a estimé Jules Koundé auprès de Movistar+.

«Nous avons réalisé un bon match, nous avons contrôlé le jeu et nous avons eu des occasions de marquer plus, même si nous n'avons pas su les concrétiser aujourd'hui», a ajouté le défenseur international français.

Pour sa première titularisation depuis la grave blessure au genou de Marc-André Ter Stegen, son remplaçant Iñaki Peña n’a pas été inquiété, alors que la presse catalane annonçait en fin d’après-midi un accord avec le Polonais Wojciech Szczęsny.

L’ex-portier de la Juventus serait enclin à sortir de sa retraite annoncée cet été à 34 ans pour pallier la blessure de l’Allemand jusqu’à la fin de la saison.

Gérone n'avance toujours pas

Plus tôt dans la soirée, Gérone, surprenant troisième l'an dernier, a enchaîné un quatrième match sans victoire toutes compétitions confondues en concédant le nul (0-0) sur sa pelouse face au Rayo Vallecano.

Le petit club catalan (12e, 8 points) reste coincé en deuxième partie de tableau, loin des places européennes, tandis que le Rayo conserve sa dixième place après ce deuxième match nul d'affilée en championnat.

Cette septième journée de Liga se poursuit jeudi avec le déplacement de l’Atlético Madrid d’Antoine Griezmann à Vigo (21H00), et les rencontres entre Las Palmas et le Betis Séville et opposant l’Espanyol Barcelone à Villarreal (19H00).

AFP