Rien ne va plus à Valladolid, lanterne rouge de Liga. Dimanche, la tension a franchi un nouveau cap avec une altercation physique sur le banc de touche. Heureusement, le défenseur suisse Eray Cömert est intervenu à temps pour éviter que la situation ne dégénère.

Jan Arnet/trad Clara Francey

Avec seulement 16 points après 30 journées, le club du nord de l'Espagne est bon dernier au classement. Sa dernière victoire remonte au 11 janvier, et depuis, Valladolid n'a récolté qu'un seul petit point en onze matchs.

Dimanche, la déroute s'est poursuivie face à Getafe : mené 0-3 à la mi-temps, Valladolid s'est enfoncé un peu plus. Mais ce qui a surtout attiré l'attention, c'est une scène survenue sur le banc en deuxième période. À la 67e minute, une dispute a éclaté entre Juanmi Latasa et Luis Pérez.

Latasa, formé au Real Madrid et fraîchement remplacé, aurait prononcé un commentaire qui a fait sortir Pérez de ses gonds. Ce dernier a alors tenté de s'en prendre à son coéquipier en lui assénant même un coup sur le bras. C’est alors qu'Eray Cömert, également sorti peu avant et assis entre les deux joueurs, est intervenu pour retenir Pérez et le calmer.

Le défenseur de l'équipe de Suisse est parvenu à apaiser la situation, avant que Pérez ne quitte le banc pour rentrer prématurément aux vestiaires. Le match s'est terminé sur une humiliation supplémentaire : défaite 0-4 pour Valladolid.

Les excuses des deux joueurs

Le lendemain, Latasa et Pérez ont présenté leurs excuses. Dans une déclaration conjointe, ils ont demandé pardon à leurs coéquipiers, au club et aux supporters : «Aucune situation sportive, aucune frustration ne justifie de perdre le respect», ont-ils écrit dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Le club, de son côté, a vivement condamné leur comportement : «La frustration liée à notre situation sportive doit se transformer en plus d’engagement, une meilleure attitude et de meilleures performances mais jamais en division ou en confrontation».

Valladolid a annoncé des sanctions disciplinaires. Latasa et Pérez ont déclaré accepter les conséquences sans contester.