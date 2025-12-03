  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Séville écope d’une sanction après les incidents face au Betis

Melchior Cordonier

3.12.2025

Le comité de discipline de la Fédération Espagnole de Football (RFEF) a sanctionné mercredi le Séville FC à trois matches à huis clos partiel dans son stade Ramon Sanchez Pizjuan en raison des incidents survenus lors du derby andalou remporté par le Betis (2-0) dimanche.

Trois matches à huis clos partiel pour Séville après le chaos du derby.
Trois matches à huis clos partiel pour Séville après le chaos du derby.
EPA

Agence France-Presse

03.12.2025, 15:46

03.12.2025, 15:47

La rencontre avait été interrompue pendant une quinzaine de minutes en raison de jets de projectiles, dont des bouteilles en plastiques, de la part de plusieurs supporters sévillans, en colère après les résultats de leur équipe et l'expulsion de leur attaquant Isaac Romero.

Cette sanction est accompagnée d'une amende de 45.000 euros, précise la Fédération espagnole dans sa décision publiée mercredi.

Les plus lus

L'Ukraine ne fait pas encore voler ses «Flamingos», mais Poutine devrait s'inquiéter
Sans états d'âme, Charles III assène un nouveau coup à Andrew
Dépossédé de sa fortune, un héritier d'Hermès attaque LVMH
Nouvelle bourde pour le JT de Léa Salamé, piégé par un champion des... canulars
Il pensait que Strasbourg «c'était en Allemagne» : le club le suspend !
Ce qu'il faut savoir sur la rencontre Poutine-Witkoff