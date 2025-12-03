Le comité de discipline de la Fédération Espagnole de Football (RFEF) a sanctionné mercredi le Séville FC à trois matches à huis clos partiel dans son stade Ramon Sanchez Pizjuan en raison des incidents survenus lors du derby andalou remporté par le Betis (2-0) dimanche.

Trois matches à huis clos partiel pour Séville après le chaos du derby. EPA

Agence France-Presse Melchior Cordonier

La rencontre avait été interrompue pendant une quinzaine de minutes en raison de jets de projectiles, dont des bouteilles en plastiques, de la part de plusieurs supporters sévillans, en colère après les résultats de leur équipe et l'expulsion de leur attaquant Isaac Romero.

Cette sanction est accompagnée d'une amende de 45.000 euros, précise la Fédération espagnole dans sa décision publiée mercredi.