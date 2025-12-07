A trois jours d'un choc européen face à Manchester City, le Real Madrid, réduit à neuf en fin de match, a été humilié dimanche sur sa pelouse par le Celta Vigo (2-0), laissant le FC Barcelone s'échapper en tête.

Real Madrid – Celta 0-2 LALIGA | 15ème journée | Saison 25/26 07.12.2025

Agence France-Presse Clara Francey

Cette fois-ci, c'est bien la crise à la Maison Blanche. Sans envie et sans inspiration, le géant espagnol (2e, 36 points), glacé par un doublé du jeune suédois Williot Swedberg (53e, 90e+3), a concédé sa première défaite de la saison à domicile, et compte désormais quatre longueurs de retard sur le Barça.

Les hommes de Xabi Alonso, dépassés dans le jeu et frustrés par certaines décisions arbitrales, ont terminé la rencontre à neuf après les expulsions des deux latéraux espagnols Fran Garcia (65e) et Alvaro Carreras (90e+2), sous les sifflets de leur public.

Les Merengues ont, avant cela, livré une performance collective insuffisante, voire inquiétante pour leur retour au stade Santiago Bernabéu après six matchs de suite à l'extérieur.

Et ils n'ont pas pu être sauvés par leur buteur providentiel Kylian Mbappé, bien contenu par la défense adverse et imprécis devant le but lorsqu'il en a eu l'occasion.

L'attaquant français, auteur d'un superbe doublé mercredi à Bilbao (3-0) dans ce qui ne fut au final qu'un sursaut éphémère pour le géant madrilène, a eu la balle de l'égalisation au bout du pied droit mais sa tentative de lob a terminé au-dessus de la barre (74e).

Déjà fragilisé après une série de trois matchs nuls consécutifs en championnat, l'entraîneur merengue Xabi Alonso sera sous une immense pression mercredi pour la réception du Manchester City de Pep Guardiola et Erling Haaland.