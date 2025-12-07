  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Sale soirée : le Real perd ses nerfs et son match contre le Celta

Clara Francey

7.12.2025

A trois jours d'un choc européen face à Manchester City, le Real Madrid, réduit à neuf en fin de match, a été humilié dimanche sur sa pelouse par le Celta Vigo (2-0), laissant le FC Barcelone s'échapper en tête.

Real Madrid – Celta 0-2

Real Madrid – Celta 0-2

LALIGA | 15ème journée | Saison 25/26

07.12.2025

Agence France-Presse

07.12.2025, 23:09

07.12.2025, 23:34

Cette fois-ci, c'est bien la crise à la Maison Blanche. Sans envie et sans inspiration, le géant espagnol (2e, 36 points), glacé par un doublé du jeune suédois Williot Swedberg (53e, 90e+3), a concédé sa première défaite de la saison à domicile, et compte désormais quatre longueurs de retard sur le Barça.

LaLiga. Un triplé de Ferran Torres et le Barça font imploser le Real Betis

LaLigaUn triplé de Ferran Torres et le Barça font imploser le Real Betis

Les hommes de Xabi Alonso, dépassés dans le jeu et frustrés par certaines décisions arbitrales, ont terminé la rencontre à neuf après les expulsions des deux latéraux espagnols Fran Garcia (65e) et Alvaro Carreras (90e+2), sous les sifflets de leur public.

Les Merengues ont, avant cela, livré une performance collective insuffisante, voire inquiétante pour leur retour au stade Santiago Bernabéu après six matchs de suite à l'extérieur.

Et ils n'ont pas pu être sauvés par leur buteur providentiel Kylian Mbappé, bien contenu par la défense adverse et imprécis devant le but lorsqu'il en a eu l'occasion.

L'attaquant français, auteur d'un superbe doublé mercredi à Bilbao (3-0) dans ce qui ne fut au final qu'un sursaut éphémère pour le géant madrilène, a eu la balle de l'égalisation au bout du pied droit mais sa tentative de lob a terminé au-dessus de la barre (74e).

LaLiga. Des bijoux de Kylian Mbappé donnent de l'air à Xabi Alonso

LaLigaDes bijoux de Kylian Mbappé donnent de l'air à Xabi Alonso

Déjà fragilisé après une série de trois matchs nuls consécutifs en championnat, l'entraîneur merengue Xabi Alonso sera sous une immense pression mercredi pour la réception du Manchester City de Pep Guardiola et Erling Haaland.

UHD HDR Real Madrid CF - Manchester City
UHD HDR Real Madrid CF - Manchester City

me 10.12. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Real Madrid CF - Manchester City

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans: 2j 17h et 44min 1sec

Les plus lus

«Tout est fini» : comment l'Iran a abandonné Bachar al-Assad
Macron menace la Chine de droits de douane «dans les prochains mois»
L'OL écoeuré par Yvon Mvogo pour le grand retour de Fonseca
Comment retrouver une vie sexuelle épanouie
Justin Trudeau et Katy Perry officialisent leur relation
La Cour de cassation française annule le mandat d'arrêt contre Bachar al-Assad