  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pour une «durée indéterminée» Sous le feu des critiques, le capitaine du Barça se met en retrait

Arthur Rappaz

2.12.2025

Fait rarissime dans le football moderne, Ronald Araujo, défenseur du FC Barcelone, a annoncé à seulement 26 ans qu’il se mettait en retrait pour une «durée indéterminée» pour se ressourcer mentalement.

Carton rouge lourd de conséquences pour Araujo face à Chelsea.
Carton rouge lourd de conséquences pour Araujo face à Chelsea.
Imago

02.12.2025, 14:43

Interrogé sur l’absence de l’Uruguayen à l’entraînement, Hansi Flick s’était contenté d’indiquer que son joueur ne serait «pas disponible» mardi pour affronter l'Atlético de Madrid pour «des raisons personnelles». Une mise à l’écart qui intervient dans une période particulièrement compliquée pour Araujo.

FC Barcelona - Club Atlético de Madrid
FC Barcelona - Club Atlético de Madrid

ma 02.12. 20:55 - 23:05 ∙ blue Sports Live ∙ FC Barcelona - Club Atlético de Madrid

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans:  3h et 16min 16sec

La semaine dernière, lors de la déroute des Blaugranas face à Chelsea, le défenseur avait reçu un carton rouge juste avant la pause ; un épisode qui a déclenché une vague d’hostilité massive à son encontre sur les réseaux sociaux. Pointé du doigt par une partie bruyante des supporters, Araujo a essuyé un déferlement d’insultes, bon nombre réclamant même son départ forcé.

Ligue des champions. Chelsea inflige une correction au Barça ! Man City chute de haut

Ligue des championsChelsea inflige une correction au Barça ! Man City chute de haut

Un air de déjà vu

Ce n’était pas la première fois que le capitaine blaugrana devenait la cible de sa propre fanbase. En 2024 déjà, après le quart de finale de la Ligue des champions face au PSG lors duquel il avait écopé d'un carton rouge, il avait déjà dû affronter une pluie de critiques. Le FC Barcelone avait finalement été éliminé, malgré sa victoire au match aller.

Ligue des champions. «Remontada» du PSG à Barcelone et scénario de folie à Dortmund !

Ligue des champions«Remontada» du PSG à Barcelone et scénario de folie à Dortmund !

L’an dernier encore, certains lui imputaient un rôle majeur dans l’élimination en demi-finale de la LDC face à l’Inter Milan, lors d’un match devenu légendaire dans l’histoire de la compétition.

Ligue des champions. L’Inter en finale après un nouveau match irrationnel face au Barça !

Ligue des championsL’Inter en finale après un nouveau match irrationnel face au Barça !

De match en match, Araujo est ainsi devenu le bouc émissaire idéal, son nom revenant constamment au centre des débats et des reproches. L’épisode contre Chelsea a, semble-t-il, été la goutte de trop. La haine et le harcèlement sur les réseaux sociaux sont devenus tels que le défenseur en souffre aujourd’hui psychologiquement et a décidé de se mettre en retrait.

Dans un contexte où les sportifs professionnels sont de plus en plus exposés à la violence des réseaux sociaux, et où leur gestion devient cruciale, le cas Araujo doit amener le milieu, clubs comme supporters, à engager une réelle réflexion pour assainir l’environnement.

Les plus lus

David Rachline démissionne de la vice-présidence du RN
Une onde d'un nouveau genre serpente dans les profondeurs du Léman
Décos de Noël à la Maison Blanche: Melania met le paquet!
«La Suisse s'est rendormie», selon le chef de l'Armée Thomas Süssli
Si l'Europe veut la «guerre», «nous sommes prêts», lance Poutine
La famille royale espagnole indignée par l'apparition de l'ancien roi Juan Carlos