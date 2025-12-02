Fait rarissime dans le football moderne, Ronald Araujo, défenseur du FC Barcelone, a annoncé à seulement 26 ans qu’il se mettait en retrait pour une «durée indéterminée» pour se ressourcer mentalement.

Carton rouge lourd de conséquences pour Araujo face à Chelsea. Imago

Arthur Rappaz

Interrogé sur l’absence de l’Uruguayen à l’entraînement, Hansi Flick s’était contenté d’indiquer que son joueur ne serait «pas disponible» mardi pour affronter l'Atlético de Madrid pour «des raisons personnelles». Une mise à l’écart qui intervient dans une période particulièrement compliquée pour Araujo.

La semaine dernière, lors de la déroute des Blaugranas face à Chelsea, le défenseur avait reçu un carton rouge juste avant la pause ; un épisode qui a déclenché une vague d’hostilité massive à son encontre sur les réseaux sociaux. Pointé du doigt par une partie bruyante des supporters, Araujo a essuyé un déferlement d’insultes, bon nombre réclamant même son départ forcé.

Un air de déjà vu

Ce n’était pas la première fois que le capitaine blaugrana devenait la cible de sa propre fanbase. En 2024 déjà, après le quart de finale de la Ligue des champions face au PSG lors duquel il avait écopé d'un carton rouge, il avait déjà dû affronter une pluie de critiques. Le FC Barcelone avait finalement été éliminé, malgré sa victoire au match aller.

L’an dernier encore, certains lui imputaient un rôle majeur dans l’élimination en demi-finale de la LDC face à l’Inter Milan, lors d’un match devenu légendaire dans l’histoire de la compétition.

De match en match, Araujo est ainsi devenu le bouc émissaire idéal, son nom revenant constamment au centre des débats et des reproches. L’épisode contre Chelsea a, semble-t-il, été la goutte de trop. La haine et le harcèlement sur les réseaux sociaux sont devenus tels que le défenseur en souffre aujourd’hui psychologiquement et a décidé de se mettre en retrait.

Dans un contexte où les sportifs professionnels sont de plus en plus exposés à la violence des réseaux sociaux, et où leur gestion devient cruciale, le cas Araujo doit amener le milieu, clubs comme supporters, à engager une réelle réflexion pour assainir l’environnement.