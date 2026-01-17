  1. Clients Privés
LaLiga Sous les sifflets du Bernabeu, le Real se donne un peu d'air

Arthur Rappaz

17.1.2026

Kylian Mbappé, de retour dans le onze de départ et buteur, a contribué au succès du Real Madrid face à Levante (2-0) samedi à domicile en Liga, trois jours après la déconvenue en Coupe du Roi.

Agence France-Presse

17.01.2026, 16:16

Cette victoire contre l'avant-dernier, longue à se dessiner et débutée sous les sifflets, donne un peu d'air au Real à l'issue d'une semaine très mouvementée, marquée par le limogeage de son entraîneur Xabi Alonso, remplacé par Alvaro Arbeloa.

Echec galactique en Espagne. Rupture brutale entre Xabi Alonso et le Real : Arbeloa lui succède !

Echec galactique en EspagneRupture brutale entre Xabi Alonso et le Real : Arbeloa lui succède !

Les Madrilènes reviennent à un point du Barça, avant le déplacement du leader dimanche sur la pelouse de la Real Sociedad.

Coupe du Roi. Le Real en crise : Arbeloa éliminé dès son baptême par une D2 !

Coupe du RoiLe Real en crise : Arbeloa éliminé dès son baptême par une D2 !

Kylian Mbappé était titulaire ce samedi après avoir été laissé au repos par Arbeloa lors du huitième de finale de Coupe perdu mercredi face à Albacete (3-2), club de deuxième division.

19e but de Mbappé

Le penalty réussi par l'international français à la 58e minute, son 19e but en Liga cette saison, a délivré son équipe jusqu'alors poussive et accueillie à Bernabeu par des sifflets et des mouchoirs blancs par ses supporters.

Humiliation en Coupe du Roi. «Un désastre qui restera dans les annales» d’un Real Madrid «honteux»

Humiliation en Coupe du Roi«Un désastre qui restera dans les annales» d’un Real Madrid «honteux»

La tête marquée par Raul Asencio (65e) a définitivement offert un premier succès à Arbeloa, le jour de ses 43 ans, après son baptême raté en coupe.

L'ancien latéral droit du Real a été nommé lundi à la place de Xabi Alonso, limogé à la suite de la défaite la veille en finale de la Supercoupe d'Espagne  contre le Barça (3-2).

