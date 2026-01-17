Kylian Mbappé, de retour dans le onze de départ et buteur, a contribué au succès du Real Madrid face à Levante (2-0) samedi à domicile en Liga, trois jours après la déconvenue en Coupe du Roi.

Real Madrid – Levante 2-0 LALIGA | 20ème journée | Saison 25/26 17.01.2026

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Cette victoire contre l'avant-dernier, longue à se dessiner et débutée sous les sifflets, donne un peu d'air au Real à l'issue d'une semaine très mouvementée, marquée par le limogeage de son entraîneur Xabi Alonso, remplacé par Alvaro Arbeloa.

Les Madrilènes reviennent à un point du Barça, avant le déplacement du leader dimanche sur la pelouse de la Real Sociedad.

Kylian Mbappé était titulaire ce samedi après avoir été laissé au repos par Arbeloa lors du huitième de finale de Coupe perdu mercredi face à Albacete (3-2), club de deuxième division.

19e but de Mbappé

Le penalty réussi par l'international français à la 58e minute, son 19e but en Liga cette saison, a délivré son équipe jusqu'alors poussive et accueillie à Bernabeu par des sifflets et des mouchoirs blancs par ses supporters.

La tête marquée par Raul Asencio (65e) a définitivement offert un premier succès à Arbeloa, le jour de ses 43 ans, après son baptême raté en coupe.

L'ancien latéral droit du Real a été nommé lundi à la place de Xabi Alonso, limogé à la suite de la défaite la veille en finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Barça (3-2).