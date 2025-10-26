  1. Clients Privés
LaLiga Souverain, le Real Madrid met la main sur un Clasico chaotique

Gregoire Galley

26.10.2025

Au terme d'un Clasico bouillant, le Real Madrid de Kylian Mbappé, encore buteur, a profité dimanche des faiblesses défensives du FC Barcelone. Les Merengues se sont imposés 2-1 et prennent le large en tête de la Liga.

Real Madrid - Barcelona 2-1

Real Madrid - Barcelona 2-1

LALIGA | 10ème journée | Saison 25/26

26.10.2025

Keystone-ATS

26.10.2025, 18:22

26.10.2025, 18:52

Battu à quatre reprises la saison dernière par son éternel rival, le géant madrilène a pris une petite revanche sur sa pelouse du stade Santiago Bernabéu, grâce à un Mbappé une nouvelle fois décisif (22e, 1-0) même s'il a manqué la balle du doublé sur pénalty (52e), et à l'Anglais Jude Bellingham (43e, 2-1).

Ce succès, qui aurait pu être bien large, permet au Real (1er, 27 points) de conforter sa première place en repoussant le Barça, champion en titre, à cinq longueurs.

