A quatre jours du barrage retour de Ligue des champions contre Benfica, le Real Madrid a subi sa première défaite en Liga sous les ordres d'Alvaro Arbeloa samedi contre Osasuna (2-1), à Pampelune. Cela laisse l'opportunité au FC Barcelone de reprendre la première place dimanche.

Osasuna – Real Madrid 2-1 LALIGA | 25ème journée | Saison 25/26 21.02.2026

Keystone-SDA ATS

Malmené dans le jeu et mené à la mi-temps après un pénalty du Croate Ante Budimir (38e penalty, 1-0), le Real a égalisé en seconde période grâce au quatrième but en trois matches de Vinicius Junior (73e, 1-1), mais il a plié en toute fin de match sur un festival de Raul Garcia (90e, 2-1).

Le géant espagnol (1er, 60 points), invaincu jusqu'ici en championnat depuis l'arrivée sur son banc d'Alvaro Arbeloa pour remplacer son ex-coéquipier Xabi Alonso, offre une occasion en or au FC Barcelone (2e, 58 points) de récupérer la première place. Les Blaugrana devront gagner dimanche au Camp Nou face au promu Levante (16h15).