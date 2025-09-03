Le milieu de terrain de Majorque, Dani Rodriguez, a été suspendu et ne touchera pas de salaire pour avoir critiqué son entraîneur qui l'a laissé sur le banc lors du match contre le Real Madrid, a annoncé mercredi le club de Liga.

Dani Rodriguez a été suspendu par son club et ne touchera pas de salaire. IMAGO/Ricardo Larreina Amador

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Majorque a suspendu l'emploi et le salaire du joueur Dani Rodriguez», a déclaré le club insulaire dans un communiqué qui lui «retire également son brassard de capitaine avec effet immédiat.»

Le meneur de jeu de 37 ans, qui évolue à Majorque depuis 2018, n'était pas entré en jeu lors de la défaite 2-1 au Santiago Bernabeu le 30 septembre pour le compte de la troisième journée de championnat. Il avait ensuite reproché à son entraîneur Jagoba Arrasate de lui avoir préféré la nouvelle recrue Jan Virgili, arrivé de Barcelone quelques jours avant le match, lors d'un changement de joueur.

«Une telle décision envoie un message terrible au vestiaire»

«Je souhaite à Jan beaucoup de réussite ici et nous pourrons tous l'aider, mais une telle décision envoie un message terrible au vestiaire, à savoir que le travail, les résultats et la loyauté n'ont aucune importance», a regretté Rodriguez sur son compte Instagram.

«Ça fait mal de voir qu'un joueur tout juste arrivé, qui n'a fait qu'un entraînement, ait l'opportunité de jouer avant des coéquipiers qui sont ici depuis des années, qui défendent ce maillot à la sueur de leur front et qui font passer le club avant tout le reste», a-t-il ajouté.