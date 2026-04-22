Victorieux mercredi dans le derby face à l'Espanyol (4-1), le FC Barcelone de Sydney Schertenleib a un peu plus affirmé sa domination sur le football espagnol en remportant un septième titre consécutif en Liga féminine. C'est le onzième de l'histoire du club blaugrana.

Segon títol de la temporada. I en volem més! pic.twitter.com/u0o32r7iY9 — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) April 22, 2026

Keystone-SDA ATS

Les Catalanes, largement en tête de leur championnat, sont assurées d'être sacrées à quatre journées de la fin de la saison avec 16 points d'avance sur le Real Madrid, deuxième, et contre qui elles ont remporté la Supercoupe d'Espagne en janvier.

Opposées au Bayern Munich en demi-finales de la Ligue des champions et à l'Atlético Madrid en finale de la Coupe de la Reine, elles sont encore en course pour s'offrir un nouveau quadruplé, qui leur avait échappé la saison dernière après leur défaite en finale de C1 face à Arsenal (1-0).