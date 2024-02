Le FC Barcelone, accroché par Grenade (3-3) et l'Atlético Madrid, battu à Séville (1-0), ont perdu dimanche de nouveaux points cruciaux dans la course au titre, le Real Madrid prenant le large en tête de la Liga.

Le club merengue (1er, 61 points), sorti vainqueur du choc face à son dauphin de Gérone (2e, 56 points) samedi (4-0), compte désormais dix longueurs d'avance sur le Barça (3e, 51 points) et treize sur l'Atlético (4e, 48 points).

Toujours en crise et encore plombé par ses problèmes défensifs, le FC Barcelone a néanmoins évité le pire en arrachant le nul à domicile (3-3) contre Grenade, avant-dernier de Liga, grâce à un doublé du jeune Lamine Yamal, 16 ans.

L'ailier espagnol, qui avait parfaitement lancé les Catalans en ouvrant le score dès la 15e minute, a sauvé son équipe d'une nouvelle humiliation en marquant le but égalisateur à quelques minutes du terme (81e, 3-3).

En seconde période, le Barça avait complètement craqué en encaissant deux buts en six minutes (60, 66e) malgré une première égalisation de Robert Lewandowski (63e).

Plus le droit à l’erreur

Les hommes de Xavi, qui restaient sur deux victoires depuis l'annonce du départ du technicien catalan en fin de saison en raison des mauvais résultats de son équipe, n'auront plus le droit à l'erreur s'ils veulent maintenir en vie un mince espoir de conserver leur titre.

L'ancien milieu de terrain a eu le même constat qu'après chaque contre-performance des Blaugranas cette saison, au micro de Movistar+: «Nous avons offert des buts et de trop nombreuses occasions». Selon le statisticien Opta, Barcelone a encaissé 23 buts en 11 matchs en 2024, plus que n'importe quelle équipe des cinq grands championnats.

«L'équipe a fait preuve de conviction, d'envie et de courage, comme toujours, mais cela n'a pas suffi, et maintenant ce sera encore plus difficile pour nous (de remporter la Liga, NDLR)», a-t-il ajouté.

L'entraîneur de Gérone, Michel, avait estimé samedi «très compliqué» d'imaginer le Real Madrid «perdre des points et ne pas être champion», après la démonstration collective subie par son équipe au Santiago Bernabéu (4-0).

L'Atlético muet et inquiet pour Morata

Battu mercredi en demi-finale aller de la Coupe du Roi par l'Athletic Bilbao mercredi, l'Atlético Madrid a concédé une deuxième défaite en une semaine sur la pelouse du Séville FC (1-0). Pourtant dominateurs au stade Sanchez Pizjuan, les Colchoneros ont manqué de réalisme et ont raté l'occasion de mettre la pression sur Barcelone.

Les Sévillans confirment eux leur rebond après une première victoire en 2024 décrochée lundi contre le Rayo Vallecano, grâce au cinquième but en sept matches de leur buteur espagnol Isaac Romero. L'attaquant de 23 ans, qui évoluait encore avec l'équipe réserve il y a quelques semaines, a offert la victoire à son équipe de la tête sur un corner dévié par Ocampos (15e, 1-0).

Le club andalou (15e, 23 points), infiniment loin des places européennes qu'il a l'habitude d'occuper, prend néanmoins six longueurs d'avance sur la zone de relégation grâce à ce cinquième succès de la saison.

L'attaquant espagnol Alvaro Morata, meilleur buteur de l'Atlético en championnat, a été contraint de quitter le terrain en larmes en se touchant le genou droit après un choc avec Soumaré juste avant la mi-temps.