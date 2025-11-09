Encore sur un fil défensivement mais porté par un triplé de Robert Lewandowski, le FC Barcelone est allé chercher dimanche soir une victoire clé sur la pelouse du Celta Vigo (4-2) pour revenir à trois points du Real Madrid, leader de la Liga accroché par le Rayo Vallecano (0-0).

Celta - Barcelona 2-4 LALIGA | 12. Runde | Saison 25/26 09.11.2025

Agence France-Presse Arthur Rappaz

On se demande bien où pourra aller ce Barça, à nouveau en souffrance en défense, comme à Bruges mercredi (3-3), sans signe d'amélioration.

En attendant, le géant catalan a réalisé la bonne affaire du week-end en récupérant sa deuxième place, grâce à son buteur Robert Lewandowski, auteur d’un triplé (10e s.p, 37e, 73e) pour sa première titularisation depuis sa blessure avec la Pologne il y a un peu moins d’un mois.

Ce retour gagnant de l'attaquant de 37 ans permet au champion d'Espagne en titre (2e, 28 points) de refaire une partie de son retard sur son éternel rival madrilène, toujours leader (31 points).

Défense fébrile

La ligne défensive catalane, toujours positionnée très haut sur le terrain, a encore été prise en défaut trop facilement par le latéral gauche Sergio Carreira (12e) puis par l'international espagnol Borja Iglesias (43e).

Mais les Blaugranas ont repris l'avantage en fin de première mi-temps sur un centre dévié de l'Anglais Marcus Rashford, impliqué sur trois des quatre buts barcelonais, repris du droit par le prodige Lamine Yamal (45e+4), avant que Lewandowski n'enfonce le clou en deuxième période (73e) de la tête.

Les hommes d'Hansi Flick, qui espère désormais les retours de Joan Garcia dans les buts, et de ses hommes forts de la saison passée Pedri et Raphinha après la trêve, ont terminé la rencontre à dix après le carton rouge reçu par le Néerlandais Frenkie de Jong (90e+4).

Fin de série pour Mbappé

Plus tôt dans l'après-midi, le Real Madrid de Kylian Mbappé, battu (1-0) à Liverpool mardi en Ligue des champions, a connu un nouveau coup d’arrêt sur la pelouse de son voisin, le Rayo Vallecano (0-0).

Toujours leader malgré une nouvelle prestation collective décevante, le Real n’a cette fois pas pu compter sur sa superstar française, bien muselée par la défense adverse et muette pour le deuxième match consécutif après un début de saison record.

Déconnecté du jeu, avec seulement un tir tenté (60e) et 27 ballons touchés dont 9 perdus, Mbappé a vu sa belle série de huit journées d'affilée en marquant au moins un but prendre fin avant de retrouver l'équipe de France.

Les hommes de Xabi Alonso passeront bien la trêve internationale en tête, mais voient le Barça se replacer dans la course au titre.

Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0 LALIGA | 12ème journée | Saison 25/26 09.11.2025

Interrogé en conférence de presse, le technicien basque a souhaité que son équipe «continue à grandir, à s'améliorer, en faisant une autocritique positive et constructive».

«Nous ne sommes qu'en novembre, il reste un long chemin à parcourir, nous devons être exigeants envers nous-mêmes mais aussi rester mesurés», a-t-il tempéré après ce premier match nul de la saison.

En difficulté depuis le début de saison, l’Athletic Bilbao (7e, 17 points) s’est rapproché des places européennes en s’imposant (1-0) à San Mamés face au promu Oviedo (20e, 8 points) grâce à un but du champion d’Europe espagnol Nico Williams.

Le Betis Séville (5e, 20 points) a dû se contenter d’un nul (1-1) face à Valence (17e, 10 points) et laisse filer le quatuor de tête (Real Madrid, FC Barcelone, Villarreal, Atlético Madrid).