  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Triplé de Lewandowski pour relancer le Barça, le Real piétine

Arthur Rappaz

9.11.2025

Encore sur un fil défensivement mais porté par un triplé de Robert Lewandowski, le FC Barcelone est allé chercher dimanche soir une victoire clé sur la pelouse du Celta Vigo (4-2) pour revenir à trois points du Real Madrid, leader de la Liga accroché par le Rayo Vallecano (0-0).

Celta - Barcelona 2-4

Celta - Barcelona 2-4

LALIGA | 12. Runde | Saison 25/26

09.11.2025

Agence France-Presse

09.11.2025, 23:46

On se demande bien où pourra aller ce Barça, à nouveau en souffrance en défense, comme à Bruges mercredi (3-3), sans signe d'amélioration.

En attendant, le géant catalan a réalisé la bonne affaire du week-end en récupérant sa deuxième place, grâce à son buteur Robert Lewandowski, auteur d’un triplé (10e s.p, 37e, 73e) pour sa première titularisation depuis sa blessure avec la Pologne il y a un peu moins d’un mois.

Ce retour gagnant de l'attaquant de 37 ans permet au champion d'Espagne en titre (2e, 28 points) de refaire une partie de son retard sur son éternel rival madrilène, toujours leader (31 points).

Défense fébrile

La ligne défensive catalane, toujours positionnée très haut sur le terrain, a encore été prise en défaut trop facilement par le latéral gauche Sergio Carreira (12e) puis par l'international espagnol Borja Iglesias (43e).

Mais les Blaugranas ont repris l'avantage en fin de première mi-temps sur un centre dévié de l'Anglais Marcus Rashford, impliqué sur trois des quatre buts barcelonais, repris du droit par le prodige Lamine Yamal (45e+4), avant que Lewandowski n'enfonce le clou en deuxième période (73e) de la tête.

Les hommes d'Hansi Flick, qui espère désormais les retours de Joan Garcia dans les buts, et de ses hommes forts de la saison passée Pedri et Raphinha après la trêve, ont terminé la rencontre à dix après le carton rouge reçu par le Néerlandais Frenkie de Jong (90e+4).

Fin de série pour Mbappé

Plus tôt dans l'après-midi, le Real Madrid de Kylian Mbappé, battu (1-0) à Liverpool mardi en Ligue des champions, a connu un nouveau coup d’arrêt sur la pelouse de son voisin, le Rayo Vallecano (0-0).

Ligue des champions. Bayern invincible, Liverpool solide : Paris et le Real à genoux

Ligue des championsBayern invincible, Liverpool solide : Paris et le Real à genoux

Toujours leader malgré une nouvelle prestation collective décevante, le Real n’a cette fois pas pu compter sur sa superstar française, bien muselée par la défense adverse et muette pour le deuxième match consécutif après un début de saison record.

Déconnecté du jeu, avec seulement un tir tenté (60e) et 27 ballons touchés dont 9 perdus, Mbappé a vu sa belle série de huit journées d'affilée en marquant au moins un but prendre fin avant de retrouver l'équipe de France.

Les hommes de Xabi Alonso passeront bien la trêve internationale en tête, mais voient le Barça se replacer dans la course au titre.

Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0

Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0

LALIGA | 12ème journée | Saison 25/26

09.11.2025

Interrogé en conférence de presse, le technicien basque a souhaité que son équipe «continue à grandir, à s'améliorer, en faisant une autocritique positive et constructive».

«Nous ne sommes qu'en novembre, il reste un long chemin à parcourir, nous devons être exigeants envers nous-mêmes mais aussi rester mesurés», a-t-il tempéré après ce premier match nul de la saison.

En difficulté depuis le début de saison, l’Athletic Bilbao (7e, 17 points) s’est rapproché des places européennes en s’imposant (1-0) à San Mamés face au promu Oviedo (20e, 8 points) grâce à un but du champion d’Europe espagnol Nico Williams.

Le Betis Séville (5e, 20 points) a dû se contenter d’un nul (1-1) face à Valence (17e, 10 points) et laisse filer le quatuor de tête (Real Madrid, FC Barcelone, Villarreal, Atlético Madrid).

Atlético - Levante 3-1

Atlético - Levante 3-1

LALIGA | 12ème journée | Saison 25/26

08.11.2025

Les plus lus

Une famille "fuit" le Texas pour la Russie et le père se retrouve rapidement au front
Migros abandonne les gants de velours dans la guerre des prix avec les producteurs
Que s'est-il passé au ranch Epstein au Nouveau-Mexique ?
«Cela me hante depuis longtemps» : une témoin rompt le silence après six ans
Cyril Hanouna excédé par Adriana Karembeu et Marc Lavoine