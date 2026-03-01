La rencontre de la 25e journée de Liga entre Elche et l'Espanyol Barcelone (2-2) a été brièvement interrompue dimanche après que le joueur international marocain Omar El Hilali se soit plaint d'avoir été insulté par son adversaire, l'Espagnol Rafa Mir.

Omar El Hilali 🇲🇦 s’est plaint auprès de l’arbitre de propos tenus par Rafa Mir 🇪🇸.



Agence France-Presse Clara Francey

L'arbitre du match Iosu Galech Apezteguia a activé le protocole antiracisme à la 80e minute, en croisant les deux bras, après avoir été interpellé par le défenseur de l'Espanyol.

Selon le rapport d'arbitrage, l'attaquant d'Elche, par ailleurs mis en examen pour viol, aurait lancé à Omar El Hilali «tu es venu ici en barque» ("viniste en patera", en Espagnol). Il risque une lourde sanction, même si M. Galech Apezteguia précise «qu'aucun membre de l'équipe arbitrale» n'a entendu ces insultes.

La rencontre a repris après trois minutes d'interruption, alors que le défenseur marocain de 22 ans, né à L'Hospitalet de Llobregat, près de Barcelone, et également détenteur de la nationalité espagnole, était visiblement touché, au bord des larmes.

Sans faire référence directe à ce match, la Liga a réagi sur X en condamnant «tout acte raciste» sur le terrain ou en dehors. Malgré les efforts des autorités et plusieurs condamnations en justice, le football espagnol ne parvient toujours pas à éradiquer le racisme dans ses stades et sur les terrains.

🗣❌ La fuerza de todos contra el racismo.#LALIGAvsRacismo pic.twitter.com/uUrQZj2yrH — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) March 1, 2026

La star brésilienne du Real Madrid Vinicius Junior, devenu le symbole de la lutte contre les discriminations dans le monde du football, en a été la cible la plus fréquente depuis son arrivée à Madrid en 2018. Mais seule une partie de ces incidents ont mené à des sanctions.

Rafa Mir, ex-attaquant de Valence, est toujours mis en examen pour avoir agressé sexuellement à deux reprises une jeune femme rencontrée en discothèque.

Son club à l'époque ne l'avait pas licencié mais l'avait suspendu deux matchs et lui avait imposé une amende. Il est aujourd'hui prêté à Elche par le Séville FC.