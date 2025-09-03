Un homme qui avait proféré des insultes racistes à l'encontre de l'attaquant de l'Athletic Bilbao Iñaki Williams lors d'un match de Liga en 2020, a accepté mercredi une peine d'un an de prison et trois ans d'interdiction de stade. Il a conclu un accord avec le parquet espagnol.

⚖️ La Justicia dicta sentencia por los insultos racistas a @Williaaams45, denunciados por LALIGA, en enero de 2020, en el encuentro @RCDEspanyol - @AthleticClub.



✅ El acusado ha sido condenado por un delito de odio a 1 año de prisión, 3 años de prohibición de acceso a estadios… pic.twitter.com/85LVlnUJh3 — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) September 3, 2025

Keystone-SDA ATS

Lors d'une brève audience à la Cour d'appel de Barcelone, l'accusé a reconnu les faits survenus lors du match opposant l'Espanyol Barcelone à l'Athletic le 25 janvier 2020, au stade barcelonais Cornellà-El Prat. Ce supporter de l'Espanyol a été condamné à un an de prison pour atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publiques et à l'intégrité morale. Une peine qu'il n'aura pas à purger, conformément à la loi espagnole, le condamné n'ayant pas d'antécédents judiciaires et que la peine est inférieure à deux ans.

Il est également condamné à payer une amende d'environ 1000 euros et ne pourra plus, entre autres, accéder aux stades de football pendant trois ans.

Selon l'acte d'accusation du ministère public, l'accusé a proféré, avec beaucoup d'autres, «des cris et fait des gestes de mépris à caractère raciste» à l'encontre de Williams, lorsque celui-ci était remplacé sur le terrain, «agissant avec un mépris évident pour la couleur noire de la peau du joueur».

Nouvelle étape

L'homme ayant reconnu les faits, le ministère public, qui avait d'abord requis une peine de deux ans d'emprisonnement, a accepté de revenir sur ses réquisitions. Les différentes parties, parmi lesquelles notamment La Liga en tant que partie civile, sont parvenues à un accord devant le tribunal.

«Il s'agissait de la première plainte déposée par LALIGA contre des insultes racistes et cela a marqué un tournant sur ce plan judiciaire», s'est félicité l'organisme sur X. «Ce jugement constitue une nouvelle étape importante dans la lutte contre le racisme dans le football», a-t-il ajouté.