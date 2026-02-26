  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Un an de prison requis pour des insultes racistes visant Mbappé

ATS

26.2.2026 - 18:19

Le parquet des Asturies, dans le nord de l'Espagne, a requis un an de prison et près de 3000 euros d'amende à l'encontre d'un supporter du club d'Oviedo. En 2025, il avait imité un singe après un but de l'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé avait été victime d’insultes racistes à Oviedo en 2025.
Kylian Mbappé avait été victime d’insultes racistes à Oviedo en 2025.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

26.02.2026, 18:19

Relatant les faits, le parquet a rappelé que le 24 août 2025, «vers 22h07, lorsque le joueur de l'équipe visiteuse XXX, de peau noire, a marqué un but contre l'équipe locale, l'accusé, agissant avec un mépris évident à l'égard de la couleur de peau du joueur, a proféré à son encontre des cris et mimé des gestes de dénigrement de caractère raciste à son égard, clairement audibles et perceptibles par les différents spectateurs du stade».

Il s'agissait alors la première fois depuis son arrivée à Madrid à l'été 2024 que Kylian Mbappé était victime d'un incident de ce type. Les matches de la Liga sont régulièrement le théâtre de manifestations racistes. Elles ont souvent touché Vinicius Junior, coéquipier de Mbappé au Real Madrid.

Chaos lors de Real-Benfica. Racisme envers Vinicius ? L’UEFA s’empare du dossier

Chaos lors de Real-BenficaRacisme envers Vinicius ? L’UEFA s’empare du dossier

Les plus lus

L’audition d’Hillary Clinton suspendue après la diffusion d’une photo
Un bateau de croisière quitte le port trop tôt, des passagers restent bloqués à terre
Scandale dans les vestiaires : une footballeuse suisse s'indigne
Affaire Epstein : Hillary Clinton demande que Trump soit forcé de s’expliquer sous serment
Ce qui va changer en Suisse dès le 1er mars