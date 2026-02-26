Le parquet des Asturies, dans le nord de l'Espagne, a requis un an de prison et près de 3000 euros d'amende à l'encontre d'un supporter du club d'Oviedo. En 2025, il avait imité un singe après un but de l'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé avait été victime d’insultes racistes à Oviedo en 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Relatant les faits, le parquet a rappelé que le 24 août 2025, «vers 22h07, lorsque le joueur de l'équipe visiteuse XXX, de peau noire, a marqué un but contre l'équipe locale, l'accusé, agissant avec un mépris évident à l'égard de la couleur de peau du joueur, a proféré à son encontre des cris et mimé des gestes de dénigrement de caractère raciste à son égard, clairement audibles et perceptibles par les différents spectateurs du stade».

Il s'agissait alors la première fois depuis son arrivée à Madrid à l'été 2024 que Kylian Mbappé était victime d'un incident de ce type. Les matches de la Liga sont régulièrement le théâtre de manifestations racistes. Elles ont souvent touché Vinicius Junior, coéquipier de Mbappé au Real Madrid.