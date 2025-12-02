  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Un Barça fébrile mais renversant dans le choc face à l’Atlético

Nicolas Larchevêque

2.12.2025

A nouveau fébrile défensivement, le FC Barcelone, mené 1-0 sur sa pelouse, a renversé l'Atlético de Madrid mardi (3-1) en match avancé de la 19e journée de Liga, signant une victoire clé dans la course au titre.

Raphinha a sonné la révolte dans les rangs barcelonais.
Raphinha a sonné la révolte dans les rangs barcelonais.
KEYSTONE

Agence France-Presse

02.12.2025, 23:21

02.12.2025, 23:57

⚽️➡️ Les temps forts à retrouver sur YouTube

Montre plus

Pris à défaut par l'international espagnol Alex Baena (19e, 1-0), le Barça (1er, 37 points) a trouvé les ressources pour revenir et s'imposer, grâce au Brésilien Raphinha (26e, 1-1) et aux Espagnols Dani Olmo (65e, 2-1) et Ferran Torres (90e+6, 3-1), au bout du suspense.

Le club catalan prend provisoirement quatre longueurs d'avance sur le Real Madrid (2e, 33 points), qui se déplace mercredi à Bilbao (8e, 20 points).

L'Atlético (4e, 31 points), qui avait l'opportunité de prendre la tête en cas de succès, voit lui sa belle série de sept succès consécutifs toutes compétitions confondues prendre fin et se retrouve à six points de son adversaire du soir.

Les plus lus

Ukraine: pas de compromis sur les terres occupées par la Russie
Décos de Noël à la Maison Blanche: Melania met le paquet!
Poutine: «Si l'Europe veut la guerre, nous sommes prêts»
La famille royale espagnole indignée par l'apparition de l'ancien roi Juan Carlos
David Rachline démissionne de la vice-présidence du RN