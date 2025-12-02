A nouveau fébrile défensivement, le FC Barcelone, mené 1-0 sur sa pelouse, a renversé l'Atlético de Madrid mardi (3-1) en match avancé de la 19e journée de Liga, signant une victoire clé dans la course au titre.

Raphinha a sonné la révolte dans les rangs barcelonais. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Pris à défaut par l'international espagnol Alex Baena (19e, 1-0), le Barça (1er, 37 points) a trouvé les ressources pour revenir et s'imposer, grâce au Brésilien Raphinha (26e, 1-1) et aux Espagnols Dani Olmo (65e, 2-1) et Ferran Torres (90e+6, 3-1), au bout du suspense.

Le club catalan prend provisoirement quatre longueurs d'avance sur le Real Madrid (2e, 33 points), qui se déplace mercredi à Bilbao (8e, 20 points).

L'Atlético (4e, 31 points), qui avait l'opportunité de prendre la tête en cas de succès, voit lui sa belle série de sept succès consécutifs toutes compétitions confondues prendre fin et se retrouve à six points de son adversaire du soir.