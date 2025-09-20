Un bijou et Kylian Mbappé font le bonheur du Real Madrid

Imparable Mbappé ! L'attaquant star du Real Madrid, à nouveau décisif samedi à domicile face à l'Espanyol Barcelone (2-0), a permis au géant madrilène, seul leader du championnat espagnol, de conserver un bilan parfait de cinq victoires en cinq journées.
Insatiable, le buteur français, bourreau de l'OM mardi en Ligue des champions avec deux pénalties (2-1), a fait le break en début de seconde période d'une frappe tendue de l'extérieur de la surface (47e, 2-0).
Son neuvième but en huit matches toutes compétitions confondues en club et en sélection.
Le défenseur brésilien Eder Militao avait ouvert le score en première mi-temps d'un missile du droit en pleine lucarne (22e, 1-0), plaçant le Real (1er, 15 points) sur la route de ce cinquième succès en cinq journées.