Un bijou et Kylian Mbappé font le bonheur du Real Madrid

Imparable Mbappé ! L'attaquant star du Real Madrid, à nouveau décisif samedi à domicile face à l'Espanyol Barcelone (2-0), a permis au géant madrilène, seul leader du championnat espagnol, de conserver un bilan parfait de cinq victoires en cinq journées.

Real Madrid - Espanyol 2-0 LALIGA | 5ème journée | Saison 25/26 20.09.2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Insatiable, le buteur français, bourreau de l'OM mardi en Ligue des champions avec deux pénalties (2-1), a fait le break en début de seconde période d'une frappe tendue de l'extérieur de la surface (47e, 2-0).

Son neuvième but en huit matches toutes compétitions confondues en club et en sélection.

Le défenseur brésilien Eder Militao avait ouvert le score en première mi-temps d'un missile du droit en pleine lucarne (22e, 1-0), plaçant le Real (1er, 15 points) sur la route de ce cinquième succès en cinq journées.