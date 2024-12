L'attaquant espagnol Lamine Yamal, touché à la cheville droite lors de la défaite de Barcelone 1-0 face à Leganès dimanche, sera absent trois à quatre semaines, a annoncé lundi le club catalan.

Lamine Yamal a été touché à la cheville droite lors de la défaite de Barcelone 1-0 face à Leganès. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

«Les tests réalisés ce matin ont montré une lésion de grade 1 du ligament intertibio-péronéen antérieur», précise le Barça dans un communiqué. Lors de la défaite de dimanche, Yamal avait été remplacé par Gavi à la 75e minute, et avait auparavant disputé une grande partie de la rencontre diminué, après un choc à la cheville reçu peu après le premier quart d'heure de jeu.

Il sera donc absent pour le choc au sommet contre l'Atlético de Madrid, 2e de Liga derrière le Barça avec le même nombre de points (38) mais un match supplémentaire à disputer, samedi prochain à Barcelone. En crise fin octobre après des revers face à Benfica (4-0), Lille (3-1) et le Betis Séville, les Colchoneros n'ont depuis plus connu la défaite et ont complètement relancé la course au titre en Liga, alors que le Barça a enchaîné les contre-performances ces dernières semaines.